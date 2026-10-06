Klara Castanho ganha declaração do namorado no aniversário de 26 anos - Reprodução Instagram

Klara Castanho ganha declaração do namorado no aniversário de 26 anosReprodução Instagram

Publicado 06/10/2026 18:00 | Atualizado 06/10/2026 18:01

Klara Castanho ganha declaração do namorado no aniversário de 26 anos Reprodução Instagram

Em uma das publicações, Cauê compartilhou recortes de características de Klara e escreveu: “Minha maior sorte. Feliz vida”. Em outro registro, o ator mostrou a atriz segurando um pequeno bolo com uma vela acesa e dedicou a ela a música “Flor de Flamboyant”, na versão gravada por João Gomes.O relacionamento entre os dois começou nos bastidores de “Garota do Momento”, novela da Globo exibida entre 2024 e 2025. Klara interpretou Eugênia na trama, enquanto Cauê viveu Basílio. A convivência durante as gravações aproximou os artistas, que passaram a ser vistos juntos com frequência.Apesar dos rumores que surgiram na época, os dois demoraram a confirmar publicamente o namoro. A relação foi assumida em setembro, durante o Rock in Rio.Na ocasião, Klara foi entrevistada pela ex-BBB Samira Sagr e confirmou que os dois estavam juntos. Questionada sobre o relacionamento, a atriz respondeu: “Sim, somos [um casal], gente”. Desde então, Klara e Cauê passaram a aparecer publicamente como casal.