Klara Castanho ganha declaração do namorado no aniversário de 26 anosReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Klara Castanho completou 26 anos nesta terça-feira (6) e recebeu uma homenagem romântica de Cauê Campos. O ator aproveitou a madrugada para publicar registros da namorada e celebrar a data nas redes sociais. 
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Klara Castanho ganha declaração do namorado no aniversário de 26 anos - Reprodução Instagram
Klara Castanho ganha declaração do namorado no aniversário de 26 anosReprodução Instagram


Em uma das publicações, Cauê compartilhou recortes de características de Klara e escreveu: “Minha maior sorte. Feliz vida”. Em outro registro, o ator mostrou a atriz segurando um pequeno bolo com uma vela acesa e dedicou a ela a música “Flor de Flamboyant”, na versão gravada por João Gomes.

O relacionamento entre os dois começou nos bastidores de “Garota do Momento”, novela da Globo exibida entre 2024 e 2025. Klara interpretou Eugênia na trama, enquanto Cauê viveu Basílio. A convivência durante as gravações aproximou os artistas, que passaram a ser vistos juntos com frequência.

Apesar dos rumores que surgiram na época, os dois demoraram a confirmar publicamente o namoro. A relação foi assumida em setembro, durante o Rock in Rio.

Na ocasião, Klara foi entrevistada pela ex-BBB Samira Sagr e confirmou que os dois estavam juntos. Questionada sobre o relacionamento, a atriz respondeu: “Sim, somos [um casal], gente”. Desde então, Klara e Cauê passaram a aparecer publicamente como casal.
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Klara Castanho ganha declaração do namorado no aniversário de 26 anos
Klara Castanho ganha declaração do namorado no aniversário de 26 anos