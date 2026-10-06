Grávida, Tati Machado ganha carinho do marido e dos colegas de trabalho - Reprodução Instagram

Grávida, Tati Machado ganha carinho do marido e dos colegas de trabalhoReprodução Instagram

Publicado 06/10/2026 19:14

Tati Machado mostrou um pouco da rotina na reta final da gravidez nesta terça-feira (6). A apresentadora compartilhou nas redes sociais uma sequência de registros ao lado do marido, Bruno Monteiro, e de pessoas com quem trabalha nos Estúdios Globo. Grávida de Rafael, ela também apareceu em momentos descontraídos em casa, acompanhada dos pets da família.

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Entre os registros feitos durante o trabalho, Tati posou com Gil do Vigor, seu colega de apresentação no “Mais Você”, além do cantor Mumuzinho e do influenciador Pedro Pacífico. A jornalista ainda mostrou uma decoração preparada para ela e o bebê no camarim: uma pequena placa com corações.



Fora dos estúdios, Tati compartilhou imagens ao lado de Bruno e exibiu o barrigão. A publicação recebeu mensagens de carinho dos seguidores, que celebraram a chegada de Rafael e desejaram saúde à apresentadora.



A gravidez acontece depois de uma experiência marcada pelo luto. Em participação no videocast “Mil e Uma TrETAS”, Tati contou que enfrentou sentimentos de culpa ao descobrir a nova gestação, principalmente pela perda do primeiro filho, Rael, que morreu na 33ª semana de gravidez, em maio de 2025. Entre os registros feitos durante o trabalho, Tati posou com Gil do Vigor, seu colega de apresentação no “Mais Você”, além do cantor Mumuzinho e do influenciador Pedro Pacífico. A jornalista ainda mostrou uma decoração preparada para ela e o bebê no camarim: uma pequena placa com corações.Fora dos estúdios, Tati compartilhou imagens ao lado de Bruno e exibiu o barrigão. A publicação recebeu mensagens de carinho dos seguidores, que celebraram a chegada de Rafael e desejaram saúde à apresentadora.A gravidez acontece depois de uma experiência marcada pelo luto. Em participação no videocast “Mil e Uma TrETAS”, Tati contou que enfrentou sentimentos de culpa ao descobrir a nova gestação, principalmente pela perda do primeiro filho, Rael, que morreu na 33ª semana de gravidez, em maio de 2025.





Culpa e luto durante a nova gravidez





Segundo Tati, a nova gravidez não havia sido planejada naquele momento. Ela contou que pretendia congelar embriões, mas engravidou durante o processo. A descoberta trouxe sentimentos conflitantes por causa da perda de Rael.



A apresentadora explicou que chegou a sentir que estava traindo a relação que tinha construído com o filho e que teve dificuldade para se permitir viver a nova gestação. “Uma culpa, uma traição daquela nossa relação e daquele luto que eu ainda estou vivendo”, desabafou.



Durante a conversa, Tati também afirmou que continua vivendo o luto enquanto espera Rafael. Para ela, a maternidade começou ainda no primeiro teste positivo, mesmo com o pouco tempo que teve ao lado de Rael.



A apresentadora contou ainda que a nova gravidez é acompanhada de cuidados médicos rigorosos. Como não se sabe exatamente o que provocou a morte do primeiro filho, ela afirmou estar tomando medidas preventivas e acompanhando de perto a própria saúde.



“Preciso loucamente desse bebê fisicamente, mas é muito duro eu colocar toda essa pressão”, disse Tati. Ela também falou sobre a mistura de sentimentos durante a espera por Rafael, com momentos de felicidade convivendo com a dor da perda.