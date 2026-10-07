Estrelas de 'Feito Pipa', Lázaro Ramos, Teca Pereira e Yuri Gomes - Roberto Filho / Brazil News

Estrelas de 'Feito Pipa', Lázaro Ramos, Teca Pereira e Yuri GomesRoberto Filho / Brazil News

Publicado 07/10/2026 12:19

A pré-estreia de "Feito Pipa" - filme escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 - reuniu muitos famosos no Centro Cultural FGV (Fundação Getulio Vargas), no Festival do Rio, no Centro, na noite desta terça-feira (6). Protagonistas do longa-metragem, Teca Pereira, Lázaro Ramos e Yuri Gomes estiveram presentes.

Esbanjando beleza e estilo, os atores posaram juntinhos e sorridentes ao lado do diretor, Allan Deberton. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, o intérprete do personagem Batista falou sobre o longa - que chega às telonas no dia 5 de novembro - durante o evento.

"Esse filme é um abraço e eu espero que seja um abraço em cada um de vocês nessa sessão de hoje, para ninguém desanimar, ok? Ele é para animar. E a gente está falando muito que esse filme está tentando representar o Brasil no Oscar, mas ele na verdade foi feito para o Brasil. [...] A gente precisa que vocês falem dele [do filme], porque o Oscar mesmo é o povo brasileiro dentro de uma sala de cinema", disse Lázaro, recebendo aplausos e gritos.



A noite contou com a presença de mais estrelas, como Taís Araujo, Débora Falabella, Fernando Fraiha, Flávia Alessandra, Giulia Costa, Rocha, Rayssa Bratillieri, Fernanda Marques, Yara de Novaes, Emanuelle Araujo, Jeniffer Dias, Nikolly Fernandes, Rosane Svartman e Samantha Jones.

Oscar

Em setembro, a Academia Brasileira de Cinema e Artes Visuais - responsável por selecionar o título que representa o país na premiação - anunciou que o longa foi escolhido para disputar a categoria "Melhor Filme Internacional" no Oscar 2027. A 99ª cerimônia do Oscar está prevista para ocorrer em 14 de março do ano que vem, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos.

O Brasil já foi finalista nesta mesma categoria da premiação em seis ocasiões: as mais recentes, com os filmes "O Agente Secreto" (2025), do diretor Kleber Mendonça Filho e "Ainda Estou Aqui" (2024), dirigido por Walter Salles, que levou a estatueta pela primeira vez para o Brasil.



Mais premiações

Com roteiro de André Araújo, "Feito Pipa" já se destacou em outras premiações. Em fevereiro, na Berlinale, o longa ganhou o Urso de Cristal de "Melhor Filme" do júri jovem, e o Grande Prêmio do Júri Internacional da mostra Generation Kplus.

Em abril, conquistou duas categorias no 41º Festival de Guadalajara, no México. O longa-metragem venceu os prêmios de "Melhor Filme e Melhor Interpretação" pelos trabalho dos atores que dão vida à Dilma e Gugu.

Neste mesmo mês, O filme abriu o Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias, na Colômbia, no qual Yuri, de 12 anos, recebeu o prêmio de "Melhor Interpretação". Já em agosto, foi o mais premiado do Festival de Gramado com os prêmios de "Melhor Direção", "Melhor Atriz" para Teca, "Melhor Ator Coadjuvante" para Lázaro, "Melhor Filme pelo Júri Popular" e "Menção Honrosa" para o intérprete de Gugu.

Trama

Na trama, Gugu (Yuri Gomes) é um garoto LGBTQIA+ de 11 anos que vive com a avó, Dilma (Teca Pereira), e tem um relacionamento complicado com o pai homofóbico, Batista (Lázaro Ramos). A idosa sofre com o avanço do Alzheimer, enquanto o neto tenta encobrir a sua condição, para que continue a morar junto ela. Dilma cria o neto ao lado da barragem de Araújo Lima, que começa a revelar as ruínas de uma cidade submersa, depois de anos de seca.