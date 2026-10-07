Tatá Estaniecki revelou que mudou a maneira como encara as cobranças relacionadas à maternidade. - Reprodução / Youtube

Tatá Estaniecki revelou que mudou a maneira como encara as cobranças relacionadas à maternidade.Reprodução / Youtube

Publicado 07/10/2026 14:42

Segundo a influenciadora, a mudança veio ao perceber o peso de tentar corresponder a uma expectativa de perfeição. "Juro, eu acho que eu virei uma chave também porque a gente fica numa busca eterna de 'Ai, preciso ser perfeita'. Eu não quero ser! E eu não quero nem que esperem isso de mim", declarou.Tatá também contou que passou a delegar mais tarefas e a aceitar que não conseguirá dar conta de tudo. "Não dá, e eu nem quero dar conta mais. Quer fazer, faça! E eu delego mesmo. Gente, juro, eu virei uma chave", disse.A influenciadora afirmou que parte desse processo envolveu rever expectativas que nem sempre eram dela. "A gente tenta caber em muitos lugares, a gente tenta alcançar uma perfeição que não existe, a gente tenta atender uma expectativa que nem é nossa (...) A hora que você vê, você fala assim: 'Calma'. Eu acho que eu desconstruí muitas coisas, muitas ideias em relação a tudo."Quando não sabe como lidar com alguma situação, Tatá disse que hoje se permite admitir a dúvida e procurar ajuda. "Eu acho que eu me permito muito mais e: não sei, não sei, espera aí, vou perguntar. E aí busco ajuda de profissionais, pergunto para outras mães, pergunto para amigas (...) Estou aprendendo também, também estou sendo mãe pela primeira vez da Bia, do Caio."Para ela, aceitar a possibilidade de errar tornou a maternidade mais leve. "Acho que eu tirei essa expectativa de: eu não vou conseguir ser o que eu imagino em perfeição (...) Eu vou errar e tá tudo bem. E é isso. Então assim: 'Errou?'. Errei. Na próxima eu acerto."Tatá ainda refletiu que a própria expectativa em torno da maternidade acabava tornando a experiência mais pesada. "Eu tinha uma expectativa tão grande com tanta coisa que acabava ficando pesado (...) Aí, quando eu tirei tudo, eu falei: 'Vai ser o que tiver que ser e vai dar o que tiver que dar'. Então tá tudo bem."Ao longo da conversa, a influenciadora também falou sobre as diferenças entre os dois filhos. Segundo ela, Beatriz e Caio têm personalidades e necessidades distintas, o que exige formas diferentes de lidar com cada um, sem que isso altere o cuidado ou o afeto dedicado aos dois."Não tem como eu agir igual com os dois filhos (...) Eles têm idades diferentes, necessidades diferentes, mas o cuidado é o mesmo, o amor é o mesmo, a atenção é a mesma. Eu tento dar a mesma atenção conforme eles me pedem", explicou.