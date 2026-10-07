Ex-BBB Michel Nogueira rebateu críticas por ser motorista de aplicativo - Reprodução de vídeo / Instagram

Ex-BBB Michel Nogueira rebateu críticas por ser motorista de aplicativoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 07/10/2026 16:30

Michel Nogueira utilizou os Instagram, nesta terça-feira (6), para rebater críticas que recebeu por ser motorista de aplicativo. O ex-integrante da edição 24 do " Big Brother Brasil ", da TV Globo, ressaltou o trabalho honesto que realiza enquanto se dedica a outros projetos, incluindo a graduação em Veterinária.

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"Eu acordei hoje e descobri que virei assunto, porque, pasmem, eu estou trabalhando. Um cara pegou uma corrida comigo e tirou um print, postou minha foto, meu carro, minha placa, minha localização, minha nota e escreveu isso aqui", falou Michel, ao mostrar a publicação realizada pelo passageiro no X, antigo Twitter, que escreveu: "Fui pegar uma corrida em Belo Horizonte [em Minas Gerais] e o motorista era aquele ex-BBB. Não está fácil para ninguém, né."



Ele, então, retrucou o comentário. "Fiquei pensando em que momento trabalhar virou motivo de diminuir alguém. Eu fui professor durante anos, participei do 'BBB', trabalho com a internet, estou terminando [a faculdade de] veterinária e também sou motorista de aplicativo. Eu não virei motorista porque a vida deu errado", afirmou Michel.



Em seguida, destacou a importância da profissão para a população. "E também me pergunto por que matérias com o meu projeto 'Trem de Rodas', a notícia que eu estou formando em veterinária, não cai na boca do povo. Por quê? E sabe o que é o mais engraçado? Todo mundo usa o nosso trabalho. A gente leva, busca para o trabalho, para a faculdade, para o médico, para o aeroporto, busca gente que bebeu e teve a responsabilidade de não dirigir. São milhares de pessoas acordando todos os dias fazendo dinheiro honestamente atrás de um volante".



"E sempre tentando diminuir a gente, como se isso não fosse um trabalho digno, mas a gente precisa de mais amor e reconhecimento aos profissionais que te levam atrás com segurança. Então, se um dia cair uma corrida comigo, entra, aperta o cinto e 'vambora'. Ah, e não esquece de me dar cinco estrelas não, hein, pelo amor de Deus", concluiu o ex-BBB.

Nos comentários, Michel recebeu o apoio de outros antigos participantes do reality. "Esse povo quer é ser desocupado", disparou Giovanna Lima. "Eu não sei o que passa na cabeça desse povo… desde quando trabalhar dignamente virou motivo de vergonha? As pessoas estão doentes, sinceramente. Não estou entendendo mais a cabeça das pessoas, o mundo está estranho demais", disse Raquele Cardozo.

"Isso aí, meu querido! Vergonha é esperar que caia do céu apenas porque é ex-reality", afirmou Cesar Black. "Você é incrível, mano! Inclusive acho que a empresa de aplicativo podia chegar aqui. Ia ser massa te ver fazendo publicidade para o maior dos aplicativos de transporte", opinou Lucas Buda.

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