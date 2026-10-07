Déia Freitas sofreu pico de pressão e precisou ser hospitalizada - Reprodução/Instagram

Déia Freitas sofreu pico de pressão e precisou ser hospitalizada Reprodução/Instagram

Publicado 07/10/2026 22:12

Déia Freitas, criadora do podcast "Não Inviabilize", contou aos seguidores que precisou ser internada após um mal-estar com o resultado do primeiro turno das eleições . Nesta quarta-feira (7), a influenciadora divulgou o novo episódio do programa e explicou que se ausentou das redes sociais para cuidar da saúde.

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"Gente, eu sei que estou afastada e devendo uma manifestação nas redes, que não fiz ainda porque depois da apuração dos votos, comecei a me sentir muito mal fisicamente e tive que ir pro PS [pronto-socorro] e fui hospitalizada. Sim, tive um 'piripaque' sério em decorrência do resultado das eleições", disse ela.

Apoiadora da reeleição do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), Déia cancelou os trabalhos agendados. "Tenho cardiologista marcado, mas tive que desmarcar todos os meus compromissos dessa semana. Tenho que fazer repouso. Também não devia estar nas redes sociais, mas não consigo tanto. O médico falou uma coisa que está acontecendo muito nessa época. Você proibir uma pessoa que trabalha com redes sociais a cortar 100% de vez, a pessoa vai ter mais ansiedade".

A influenciadora relatou que um pico de pressão foi responsável por sua hospitalização. "Minha pressão arterial ainda não está estabilizada. Tenho uma questãozinha para resolver do coração, então é aquele combo da pessoa que vai ter um piripaque e cai morta. Nesse momento, eu não consigo gravar nada e fazer nada em relação às eleições, porque tudo me emociona muito, tudo me deixa muito nervosa e não estou podendo passar esse nervoso por agora", afirmou.

A volta de Déia para as redes sociais depende de qual recomendação irá receber no retorno à cardiologista. "Estou passando mal fisicamente a ponto de morrer. Preciso me cuidar um pouco, pelo menos essa semana. Não quero morrer por conta das eleições. É por isso que não fiz nada nas redes", esclareceu.

Apuração

O primeiro turno da eleição presidencial terminou com a liderança de Flávio Bolsonaro (PL), que obteve 56.104.503 votos (47,03%). O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ficou na segunda colocação com 53.879 538 votos (45,16%).