Renata Domínguez lamentou morte da mãe, Dulci, nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Renata Domínguez lamentou morte da mãe, Dulci, nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 08/10/2026 08:22

Renata Domínguez compartilhou uma homenagem nas redes sociais na quarta-feira (7) após o falecimento da mãe, Dulci Domínguez, aos 73 anos. A atriz relatou que a matriarca morreu na terça-feira (6), durante o tratamento contra um câncer que durou quase dois anos.

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"Ela enfrentou o impossível com muita coragem, muita fé em Deus e um sorriso no rosto até o fim. Foram 21 meses lutando, acreditando, sofrendo, orando, persistindo, caindo e levantando, agradecendo, conquistando a todos por onde passava, vivendo a pior guerra que um ser humano pode enfrentar. Ontem nosso Sol se foi. Nossa leoa descansa agora. Missão cumprida", começou o texto.

A artista desabafou sobre a incompreensão diante da perda na família. "Ficam os questionamentos, as perguntas sem resposta, a dor mais sofrida que existe, um verdadeiro rombo na nossa familia… um vazio existencial… um amor imenso e a gratidão por termos sido escolhidos por Deus pra compartilhar essa vida e aprender tanto com um ser humano tão único, tão especial, tão gigante. Definitivamente, a única pessoa no mundo que eu escolheria pra ser minha mãe".

No fim da homenagem, Renata se despediu de Dulci. "Se foi de mãos dadas com Jesus, totalmente entregue (como sempre esteve) e cheia de luz. O céu está em festa hoje. E que Deus nos dê forças pra suportar essa cruz, esse abismo e nos reorganizarmos por dentro. Com ela junto de nós, sempre, mesmo que seja do outro lado do caminho. Eu te amo, mamys, além do que eu consigo expressar", concluiu.

Amigos famosos da atriz prestaram solidariedade nos comentários da publicação. "Meus sentimentos, Rê... Que nosso Senhor fortaleça e conforte o coração da família", escreveu Iran Malfitano. "Todo meu amor", disse Adriane Galisteu. "Meus sentimentos, amiga. Muita força e fé pra você e toda família", desejou Julianne Trevisol. "Meus sentimentos, Rê. Meu amor e meus pêsames pra você e toda a sua família", enviou Bárbara Borges. "Amamos tanto você, sogrinha", declarou Leandro Gléria, marido de Renata Dominguez.

