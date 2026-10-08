Renata Domínguez lamentou morte da mãe, Dulci, nas redes sociais Reprodução/Instagram
Renata Domínguez lamenta morte da mãe após luta contra o câncer
Atriz destacou a força de Dulci durante o tratamento e desabafou sobre a dificuldade de aceitar a perda familiar
Exposição de Marília Mendonça estreia com presença de famosos em SP
Mãe e empresário da cantora receberam convidados como Rafa Kalimann, Xamã e Luciana Vendramini no Museu da Imagem e do Som
MC Daniel anuncia que está solteiro e incentiva romance de Lia com Poze
Funkeiro confirmou que não está mais com a influenciadora, que trocou elogios com o cantor durante uma transmissão ao vivo
Gabriely Miranda exibe barrigão de oito meses ao lado de Endrick
Casal espera o primeiro filho, Kendrick, e influenciadora já rebateu críticas à escolha do nome nas redes sociais
Giovanna Lancellotti interpreta Carmen Miranda em cinebiografia
Com direção de Esmir Filho, longa-metragem vai retratar a trajetória de uma das maiores estrelas de Hollywood de todos os tempos
Filme protagonizado por Alexandre Nero estreia nos cinemas
'Sem Pai Nem Mãe' chega às telonas no dia 19 de novembro; produção também é estrelada por Manoela Aliperti, Caio Horowicz e Pamella Machado
Cantora diz que recebeu extrajudicial por comparações com Biancardi
'Fiquei preocupada com a possibilidade de isso trazer algum prejuízo para mim', afirmou Bruna Hember, nesta quinta-feira (8)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.