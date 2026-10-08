Gabriela Loran revelou que aplicativo para monitorar celular de ex-namorado - Reprodução/Instagram

Gabriela Loran revelou que aplicativo para monitorar celular de ex-namoradoReprodução/Instagram

Publicado 08/10/2026 11:30

Gabriela Loran , de 33 anos, contou que usava um aplicativo para monitorar o celular de um ex-namorado por excesso de ciúmes. Em entrevista ao videocast "Pé no Sofá Pod", a atriz explicou que recorreu a sessões de terapia para tratar a insegurança e superar esse comportamento.

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"Tenho ciúmes das minhas amigas, da minha mãe, da minha casa, das minhas coisas, de tudo. Trabalhei muito o ciúme na terapia, porque eu era tipo [nível] hard. Meu namorado, Pierre, tadinho do bichinho, eu tinha um aplicativo que era maravilhoso, porque você instala no telefone da pessoa e aí recebe tudo que está acontecendo, [recebe] notificação, consegue abrir a câmera e ver...", relatou.

A intérprete de Viviane na novela "Três Graças" revelou que o antigo parceiro tinha conhecimento da situação. "Ele sabia! Ele que me falou, porque sabia que eu era muito ciumenta. Era em um nível de deixar de viajar a trabalho para perseguir e checar onde ele estava".

Gabriela também falou sobre a maneira que superou essa fase. "Li o livro 'Mulheres que Amam Demais' e comecei a entender que muito disso vem da nossa criação também, da relação que a gente teve [com nossos pais]. Eu que falava: 'Nunca vou terminar', dei o primeiro passo no meu primeiro término, então me senti muito forte. Nos relacionamentos subsequentes, cada vez queria me tornar melhor em alguma coisa, porque quando você tem esse ciúme excessivo, só você que sofre", disse.

"Você não consegue viver, aí começa a calcular o olhar a pessoa. Mas trabalhei muito isso na terapia para entender o que era meu e o que não era meu, o que foi condicionado a mim, para não passar para frente", concluiu.

O último relacionamento de Gabriela Loran foi com o artista circense Ipojucan Ícaro. O rapaz foi vice-campeão do reality show "No Limite" (2022), da TV Globo. A atriz confirmou o término do namoro no começo de 2026. Desde então, ela passou a focar na carreira profissional e vai integrar o elenco de "Lá na Minha Terra", próxima novela das 18h, com estreia marcada para novembro.