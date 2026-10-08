Zé Felipe e a mãe, Poliana Rocha - Reprodução / Instagram

Zé Felipe e a mãe, Poliana RochaReprodução / Instagram

Publicado 08/10/2026 14:41

Poliana Rocha se surpreendeu ao chegar em casa, em Goiânia, Goiás, e se deparar com a mudança do filho, Zé Felipe. O cantor foi para os Estados Unidos, deixando móveis e roupas na residência dos pais. Através das redes sociais, nesta quarta-feira (7), a influenciadora digital compartilhou registros do momento.

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"Gente, cheguei em casa e olha como está. Na verdade a mudança do Zé veio para cá porque ele foi ficar uma temporada nos Estados Unidos para o projeto country. Aí veio tudo para cá. A casa está daquele modelo. O que a gente não faz por causa de filho. Deixa eu ver o que tem aqui. Disse que lá em cima estão só as roupas dele. Ele deve ter levado pouca roupa", disse Poliana, ao mostrar os cômodos repletos de caixas e mais itens da mudança.

Na manhã desta quinta-feira (8), a influenciadora digital publicou registros do segundo andar da residência, ressaltando a falta que está sentindo do herdeiros. "Olha como está aqui em casa as roupas do filhote. Na verdade hoje eu acordei saudosa, com saudade dele e dos meus netos. Estou 'chororô' hoje, mas vai passar". Zé Felipe é fruto do casamento de Poliana com o cantor Leonardo.

O cantor é pai de Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 2. Os herdeiros nasceram durante o antigo relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca. O ex-casal colocou um ponto final na relação em 2025, após cinco anos juntos.

Na mesma rede social, o dono do hit "Sua Boca Mente" tem compartilhado a nova rotina em Miami, Flórida. "Um pouco desses dias… em breve novidades". Ele publicou cliques da residência, da chamada de vídeo com os filhos e do tempo se dedicando à música.

No mês passado, Zé Felipe e Virginia se reuniram para comemorar antecipadamente o aniversário do caçula. A festa teve o "Homem-Aranha" e também contou com a presença de mais familiares. José Leonardo entrou no clima da comemoração e apareceu vestido como o super-herói. As irmãs também seguiram a proposta da festa e usaram vestidos inspirados na Mulher-Aranha.