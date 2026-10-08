Alexandre Nero protagoniza o filme ’Sem Pai Nem Mãe’Reprodução / Instagram
Filme protagonizado por Alexandre Nero estreia nos cinemas
'Sem Pai Nem Mãe' chega às telonas no dia 19 de novembro; produção também é estrelada por Manoela Aliperti, Caio Horowicz e Pamella Machado
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