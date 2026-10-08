Alexandre Nero protagoniza o filme ’Sem Pai Nem Mãe’ - Reprodução / Instagram

Alexandre Nero protagoniza o filme ’Sem Pai Nem Mãe’Reprodução / Instagram

Publicado 08/10/2026 19:00

Escrita, produzida e dirigida por André Klotzel, a comédia dramática "Sem Pai Nem Mãe" chega aos cinemas no dia 19 de novembro. O filme é estrelado por Alexandre Nero , Manoela Aliperti, Caio Horowicz e Pamella Machado. A produção ainda ganhou pôster oficial.

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O roteiro de "Sem Pai Nem Mãe" é assinado ao lado de José Roberto Torero. A Brás Filmes, produtora de Klotzel, distribui e produz o longa, juntamente dos coprodutores da Aurora Filmes e Plate Filmes, Rui Pires e André Montenegro. Klotzel também dirigiu "A Marvada Carne" (1985), "Memórias Póstumas" (2001) e "Reflexões de um Liquidificador" (2010).

Tiefenthaler, Julia Ianina, Dalton Vigh, Rafael Losso, Aramis Trindade, Rubens Santos, Bruno Bellarmino, Karen Accioly, João Paulo Bienemann, além das participações de Luis Miranda e Paulo Vieira também integram o elenco do longa-metragem.

Trama

Na trama, Artur (Alexandre Nero) é um comediante com uma vida desregrada, um relacionamento em conflito e uma casa que vive de portas escancaradas. Focado na produção de um livro sobre uma jovem guerrilheira dos tempos da ditadura, tem a única versão do texto levada por ladrões que roubam sua casa e seu laptop. Artur, então, fica obcecado em encontrar os responsáveis para recuperar o computador e terminar de contar a história da sua vida.

'Precisamos Falar'

Nero também faz parte do filme "Precisamos Falar", que estreou no mês passado. Na história, os casais de classe média alta, Sandra (Marjorie Estiano) e Paulo (Alexandre Nero), e Celso (Emílio de Mello) e Anna (Hermila Guedes), se surpreendem com um crime cruel: os filhos adolescentes, na volta de uma festa, matam uma mulher que dormia em um caixa eletrônico. Sentimentos semelhantes e reações opostas tomam conta das duas famílias.

As imagens da câmera de segurança do banco não permitem a identificação dos assassinos, mas o caso tem enorme repercussão e os pais acabam descobrindo que seus filhos são os culpados. Nem todos os adultos estão dispostos a revelar à polícia o que aconteceu. A partir daí, surge a grande questão: até onde os pais podem ir para proteger aqueles que amam?