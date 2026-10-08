Giovanna Lancellotti interpreta Carmen Miranda em nova cinebiografia - Divulgação / Bob Wolfenson

Giovanna Lancellotti interpreta Carmen Miranda em nova cinebiografiaDivulgação / Bob Wolfenson

Publicado 08/10/2026 20:00

Giovanna Lancellotti interpreta Carmen Miranda na cinebiografia da eterna "Pequena Notável". Com direção de Esmir Filho, o longa-metragem vai retratar a trajetória de uma das maiores estrelas de Hollywood de todos os tempos.

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Com roteiro, ainda em desenvolvimento, assinado por Mariana Bardan e Eduardo Melo, o projeto une grandes nomes da indústria audiovisual brasileira e internacional. As filmagens serão realizadas no Rio de Janeiro, Maricá e Petrópolis, no Brasil, além de Nova York, nos Estados Unidos, no segundo semestre de 2027. Já o lançamento comercial está apontado para 2028.

O projeto surgiu há quatro anos quando a atriz, que se tornou produtora do filme, se encantou pela personagem. Giovanna iniciou a preparação para o filme há dois anos, com um processo artístico, corporal e de pesquisa.

No Rio, tem aulas semanais de preparação de corpo e coreografia com Márcia Rubin e Vanessa Garcia, que conduzem um trabalho para aproximar os dois corpos, da atriz e da personagem.

Felipe Habib, que assina a direção de performance e preparação musical do longa, realiza encontros semanais com a atriz para conduzir seu desenvolvimento técnico, ampliando sua extensão vocal e complexidade musical para responder às exigências artísticas da personagem.

Nas fases de pré-produção e no set de filmagem, Felipe acompanhará de perto Giovanna e todo o elenco que canta e toca no filme, alinhando a entrega da performance musical à interpretação cênica em tempo real.



Mais projetos e vida pessoal

A artista se dedicou a mais projetos recentes, incluindo a novela "Dona de Mim" (2025), da TV Globo, interpretando a personagem Kami. Ela também participou do filme "Missão Porto Seguro" (2025), do Prime Video. Além disso, integra o elenco da nova comédia romântica, "Case-me se puder", com previsão de estreia para o ano que vem.

A atriz também vive um momento especial na vida pessoal. Em junho do ano passado, oficializaram a união com duas cerimônias. A primeira ocorreu aos pés do Cristo Redentor, no Rio. Já a outra foi realizada em São João da Boa Vista, interior paulista.