Giovanna Lancellotti interpreta Carmen Miranda em nova cinebiografiaDivulgação / Bob Wolfenson
Giovanna Lancellotti interpreta Carmen Miranda em cinebiografia
Com direção de Esmir Filho, longa-metragem vai retratar a trajetória de uma das maiores estrelas de Hollywood de todos os tempos
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