Gabriely Miranda exibe barrigão de oito meses ao lado de Endrick - Reprodução/Instagram

Gabriely Miranda exibe barrigão de oito meses ao lado de EndrickReprodução/Instagram

Publicado 08/10/2026 21:03

Gabriely Miranda , de 23 anos, mostrou a barriga de oito meses de gravidez em uma foto ao lado do marido, o jogador Endrick, de 20, nesta quinta-feira (8). No registro publicado nas redes sociais, a influenciadora aparece diante do espelho, com uma blusa branca que deixa a barriga à mostra. O atleta surge abraçado à esposa, com as mãos sobre a barriga dela.

"Nós", escreveu Gabriely na legenda, acompanhada de um coração azul.



Casados desde setembro de 2024, os dois anunciaram a primeira gravidez em abril deste ano. Em julho, durante o chá de bebê realizado em São Paulo, o casal revelou que o menino se chamará Kendrick.



A escolha do nome gerou comentários nas redes sociais. Recentemente, Gabriely usou os Stories do Instagram para reagir às críticas. Ela compartilhou um vídeo de uma criadora de conteúdo que ironiza pessoas que dão opiniões sobre os nomes escolhidos por outros pais.



“Ah, porque eu não gostei do nome do seu filho. Mulher, ainda bem que tu falou! Quase que não dá tempo. Fala aí, então, qual é o nome que tu quer colocar no meu filho?”, diz a mulher no vídeo.



A gravação também brinca com a possibilidade de os críticos quererem decidir outros detalhes da vida da família, como a decoração do quarto do bebê, e questiona se essas mesmas pessoas estariam dispostas a contribuir financeiramente com a chegada da criança.



“O que mais você não gostou, meu amor? Não gostou da cor do quarto? Quer que eu mude a decoração? O que mais? O número do meu Pix, pra você mandar um dinheiro pra eu comprar fralda, você quer também? Ah, não quer, né? Ah, entendi. É, o Pix ninguém quer mandar, né?”, diz o trecho compartilhado pela influenciadora.