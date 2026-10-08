Exposição de Marília Mendonça estreia com presença de famosos em SPLucas Ramos/Brazilnews

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Karilayn Areias
A abertura de uma exposição dedicada a Marília Mendonça e o lançamento de uma série documental sobre a cantora reuniram familiares e famosos na noite desta quinta-feira (8), no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. Entre os presentes estavam Ruth Moreira e João Gustavo, mãe e irmão da artista, que receberam o carinho de personalidades como Rafa Kalimann, Xamã e Luciana Vendramini.
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Dona Ruth e Rafa Kalimann - Lucas Ramos/Brazilnews
Xamã - Lucas Ramos/Brazilnews
Bárbara Heck - Lucas Ramos/Brazilnews
Luciana Vendramini - Lucas Ramos/Brazilnews
Exposição de Marília Mendonça estreia com presença de famosos em SP - Lucas Ramos/Brazilnews
Exposição de Marília Mendonça estreia com presença de famosos em SP - Lucas Ramos/Brazilnews
Exposição de Marília Mendonça estreia com presença de famosos em SP - Lucas Ramos/Brazilnews
Exposição de Marília Mendonça estreia com presença de famosos em SP - Lucas Ramos/Brazilnews
Exposição de Marília Mendonça estreia com presença de famosos em SP - Lucas Ramos/Brazilnews
Exposição de Marília Mendonça estreia com presença de famosos em SP - Lucas Ramos/Brazilnews
Exposição de Marília Mendonça estreia com presença de famosos em SP - Lucas Ramos/Brazilnews


A ex-BBB Bárbara Heck também participou do evento. Grávida do primeiro filho com o empresário Rick Maia, ela descobriu recentemente que espera uma menina. O casal já anunciou o nome da filha.

A série documental Marília Mendonça: Sentimento Louco tem estreia marcada para 16 de outubro de 2026, no Prime Video. Dividida em quatro episódios, a produção reúne materiais pessoais da cantora, incluindo fotografias, vídeos, registros em celulares e computadores, diários, áudios e anotações inéditas.

Segundo as informações divulgadas sobre o projeto, a equipe teve acesso a um acervo com mais de 530 mil imagens e 50 mil vídeos. O material será utilizado para apresentar diferentes aspectos da trajetória da artista.

Marília Mendonça morreu aos 26 anos, em novembro de 2021, após um acidente aéreo em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. A cantora se tornou um dos principais nomes da música sertaneja brasileira e ficou conhecida como Rainha da Sofrência.