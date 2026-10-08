Exposição de Marília Mendonça estreia com presença de famosos em SPLucas Ramos/Brazilnews
A ex-BBB Bárbara Heck também participou do evento. Grávida do primeiro filho com o empresário Rick Maia, ela descobriu recentemente que espera uma menina. O casal já anunciou o nome da filha.
A série documental Marília Mendonça: Sentimento Louco tem estreia marcada para 16 de outubro de 2026, no Prime Video. Dividida em quatro episódios, a produção reúne materiais pessoais da cantora, incluindo fotografias, vídeos, registros em celulares e computadores, diários, áudios e anotações inéditas.
Segundo as informações divulgadas sobre o projeto, a equipe teve acesso a um acervo com mais de 530 mil imagens e 50 mil vídeos. O material será utilizado para apresentar diferentes aspectos da trajetória da artista.
Marília Mendonça morreu aos 26 anos, em novembro de 2021, após um acidente aéreo em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. A cantora se tornou um dos principais nomes da música sertaneja brasileira e ficou conhecida como Rainha da Sofrência.
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