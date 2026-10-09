Maisa abriu o jogo sobre a vida amorosa Reprodução/Instagram
Maisa revela desafio na vida amorosa: 'Não confio nas pessoas'
No videocast 'Cá Entre Nós', atriz falou sobre fase solteira e os rótulos criados em torno de sua imagem
Maraisa e Fernando Mocó definem nova data para o casamento
Cerimônia será realizada em janeiro de 2027, em Goiânia, após adiamento dos planos iniciais
Famosos vão à estreia de peça sobre Rita Lee
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Bella Longuinho celebra um ano da redesignação sexual
Influenciadora comemorou a data nas redes sociais e revelou ter investido R$ 115 mil na cirurgia realizada na Tailândia
Leticia Isnard muda visual para voltar como Ivana em 'Avenida Brasil 2'
Atriz resgatou o apelido de 'Bebezão' ao mostrar preparação para a nova temporada, cujas gravações começam neste mês
César Tralli e Ticiane lembram 4 anos da morte da mãe do jornalista
Apresentadora e âncora homenagearam Edna Tralli, que morreu aos 74 anos em um acidente aéreo no interior de São Paulo
Vera Fischer fica entre as 50 mulheres mais sexy do mundo aos 74 anos
Atriz comentou a publicação feita por fãs que resgataram a tradicional eleição da revista Vip, encerrada em 2018
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