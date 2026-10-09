Maisa abriu o jogo sobre a vida amorosa - Reprodução/Instagram

Maisa abriu o jogo sobre a vida amorosa Reprodução/Instagram

Publicado 09/10/2026 10:57

Maisa Silva desabafou sobre as dificuldades na vida amorosa durante a participação no videocast "Cá Entre Nós", comandado por Fátima Bernardes e Bia Bonemer. Solteira desde o fim da relação com Nicholas Arashiro em dezembro de 2021, a atriz comentou o sonho de subir ao altar e a possibilidade de ter filhos.

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"Tenho muita vontade de casar, não tenho sonho de ser mãe, mas acho que vou ter um filho sim. Meu sonho mesmo é casar, acho tão lindo. Sei que é difícil, mas tenho muita vontade", disse.

Apesar disso, a jovem assumiu que enfrenta uma dificuldade de confiar nas pessoas. "Está muito difícil. Até fiz um vídeo falando: 'Para eu namorar de novo, vou ter que acreditar em tudo que uma pessoa fala... e quem disse que acredito?' Fico desconfiada! Eu e minhas amigas passamos por cada coisa... acho que não namorei até agora porque não sou muito de confiar nas pessoas".

Maisa explicou como esse comportamento impacta em seu círculo social. "Sinto que isso acabou me blindando de muita coisa. Tenho os mesmos amigos de sempre, adoro fazer amizade nova, mas até eu começar a confiar e falar coisas da minha vida, [demora]. Sinto que tenho um sexto sentido para distinguir para quem posso falar as minhas coisas ou não", afirmou.

A exposição pública desde a infância também dificultou a construção de um novo interesse amoroso. "Para homem é: 'Uau, ele é famoso, vai pegar todo mundo'. Para a mulher não, porque se pegar todo mundo, vai ficar muito mal falada, infelizmente. Sou muito contra isso, mas julgam muito mais, o peso é completamente diferente, então acho que atrapalha nesse sentido. Não que isso me limite, mas gosto de ter minha privacidade respeitada".

Maisa analisou, ainda, os rótulos criados em torno da própria imagem. "Escuto muitas coisas [do tipo]: 'Não faz nada' ou 'Quer ter imagem de santinha'. Primeiro que não acredito nesse conceito, me libertei disso. E segundo que só não quero transformar a minha vida pessoal em algo público. Falem do meu trabalho, e não da minha vida amorosa!", finalizou.