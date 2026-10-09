Mila Seidl desabafou sobre luto no sétimo dia desde a morte do marido, Lito Sousa - Reprodução / Instagram

Mila Seidl desabafou sobre luto no sétimo dia desde a morte do marido, Lito SousaReprodução / Instagram

Publicado 09/10/2026 12:42

"Sete dias que o Lito partiu. É um luto bem difícil. Bem difícil", começou. Mila contou que, para ela, o processo já havia começado antes da morte, à medida que deixava de reconhecer no dia a dia a pessoa que conhecia. "Eu me fazia muito essa pergunta: o que doeria mais? Não ter ele em vida ou não ter mais ele aqui depois que ele partisse? E agora que eu vivi as duas coisas, eu sigo não tendo essa resposta."Mesmo retomando compromissos, ela afirmou que a ausência permanece em todos os momentos. "Metade de você segue vivendo essa vida normal, e a outra metade de você fica lá com ela para sempre (...) Eu acordo, eu tomo banho, mas a minha cabeça não sai do Lito. Aí eu vou trabalhar, às vezes até sorrio, mas a minha cabeça não sai do Lito", relatou.

Ao tentar explicar como tem atravessado os últimos dias, Mila questionou: "Como que é sobreviver sem metade de si?". "Você sobrevive sem metade de si da mesma forma que você sobrevive sem um braço, uma perna, sei lá, um órgão. Sobrevive. Mas nunca vai ser igual. Nunca", afirmou.A empresária também reconheceu que a experiência ao lado do marido a transformou. "Aquela Mila que existia antes não existe mais. Ela realmente não existe (...) Então não esperem também, família, amigos, seguidores, que eu seja a mesma pessoa. Porque isso é impossível", declarou. "Não sei se melhor, não sei se pior, mas a mesma pessoa é impossível."Entre as dúvidas que passaram a ocupar seus pensamentos, Mila falou sobre a própria relação com a fé. "Estou brigada com Deus? Talvez esteja. Eu me ajoelhei muito e rezei muito. Não fui atendida", disse. Ela afirmou entender que não encontrará agora todas as respostas que procura e que ainda tenta interpretar acontecimentos da última semana como possíveis sinais.Mila também relembrou um desejo compartilhado pelo marido antes da morte. "Tudo o que eu queria era, assim como ele falou: 'Queria só mais um pouquinho de tempo com o meu filho'. Eu queria só mais um pouquinho de tempo com ele (Lito). Mas não deu", lamentou.A partir da experiência, ela disse ter passado a enxergar de outra forma aquilo que considera importante. "Esse pedacinho de cabelo para mim é um tesouro imenso que eu vou guardar para sempre. Todo o resto, roupa... isso, realmente, não tem sentido", contou.Ao fim do vídeo, Mila pediu que os seguidores aproveitem o tempo ao lado de quem amam. "Tudo que eu mais queria era um pouquinho mais de tempo. Então aproveita esse pouquinho de tempo que você tem hoje. Aproveita. Só esteja do lado, só abraça, beija, só fica perto, do seu jeitinho, daquela pessoa que você tanto ama. Esse é o maior ensinamento que eu acho que o Lito deixou para todos nós."Lito morreu no dia 1º de outubro, aos 59 anos, em São Paulo. Ex-piloto e responsável pelo canal "Aviões e Músicas", ele havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, condição neurodegenerativa rara e progressiva, e passava por um tratamento experimental.