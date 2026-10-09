Vera FisherReprodução Instagram
A artista comemorou a inclusão no ranking ao comentar a publicação nas redes sociais. “Obrigada”, escreveu Vera. Na lista, ela aparece à frente de outras famosas, como Sabrina Sato, Viviane Araújo e Sheila Mello.
A eleição era promovida tradicionalmente pela revista Vip, mas continuou nas mãos de admiradores após o fim da publicação. Em 2025, a atriz Camila Pitanga ficou com o primeiro lugar.
A relação de Vera Fischer com os concursos de beleza começou muito antes da lista. Em 1969, ela foi eleita Miss Brasil e, posteriormente, construiu carreira no cinema e na televisão. A atriz participou de diversos filmes nacionais e se consolidou como um dos rostos conhecidos da dramaturgia brasileira.
Vera também posou duas vezes para a revista Playboy. Em uma das edições, foi apresentada como Musa do Milênio e protagonizou um ensaio realizado nas ruas de Paris.
Cirurgia no joelho
Vera Fischer, de 74 anos, revelou que passou por uma artroplastia total do joelho há alguns meses. Em publicação no Instagram, nesta quinta-feira (2), a atriz explicou que preferiu manter o procedimento em sigilo enquanto se recuperava e celebrou a volta ao trabalho.
“Recentemente, passei por uma artroplastia total de joelho. Foi uma decisão importante, tomada com serenidade, cercada por uma equipe médica extraordinária e muito amor”, escreveu.
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