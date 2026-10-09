Vera Fisher - Reprodução Instagram

Vera FisherReprodução Instagram

Publicado 09/10/2026 15:58

Vera Fischer , de 74 anos, ocupa a 50ª posição no ranking das 100 mulheres mais sexy do mundo. A atriz integra a lista organizada por fãs da antiga eleição da revista Vip, que deixou de ser publicada em 2018. Os nomes estão sendo divulgados pelo perfil Clube da Vip, no Instagram, e a vencedora deste ano deve ser anunciada até o fim de outubro.

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A artista comemorou a inclusão no ranking ao comentar a publicação nas redes sociais. “Obrigada”, escreveu Vera. Na lista, ela aparece à frente de outras famosas, como Sabrina Sato, Viviane Araújo e Sheila Mello.



A eleição era promovida tradicionalmente pela revista Vip, mas continuou nas mãos de admiradores após o fim da publicação. Em 2025, a atriz Camila Pitanga ficou com o primeiro lugar.



A relação de Vera Fischer com os concursos de beleza começou muito antes da lista. Em 1969, ela foi eleita Miss Brasil e, posteriormente, construiu carreira no cinema e na televisão. A atriz participou de diversos filmes nacionais e se consolidou como um dos rostos conhecidos da dramaturgia brasileira.



Vera também posou duas vezes para a revista Playboy. Em uma das edições, foi apresentada como Musa do Milênio e protagonizou um ensaio realizado nas ruas de Paris. A artista comemorou a inclusão no ranking ao comentar a publicação nas redes sociais. “Obrigada”, escreveu Vera. Na lista, ela aparece à frente de outras famosas, como Sabrina Sato, Viviane Araújo e Sheila Mello.A eleição era promovida tradicionalmente pela revista Vip, mas continuou nas mãos de admiradores após o fim da publicação. Em 2025, a atriz Camila Pitanga ficou com o primeiro lugar.A relação de Vera Fischer com os concursos de beleza começou muito antes da lista. Em 1969, ela foi eleita Miss Brasil e, posteriormente, construiu carreira no cinema e na televisão. A atriz participou de diversos filmes nacionais e se consolidou como um dos rostos conhecidos da dramaturgia brasileira.Vera também posou duas vezes para a revista Playboy. Em uma das edições, foi apresentada como Musa do Milênio e protagonizou um ensaio realizado nas ruas de Paris.

Cirurgia no joelho



Vera Fischer, de 74 anos, revelou que passou por uma artroplastia total do joelho há alguns meses. Em publicação no Instagram, nesta quinta-feira (2), a atriz explicou que preferiu manter o procedimento em sigilo enquanto se recuperava e celebrou a volta ao trabalho.



“Recentemente, passei por uma artroplastia total de joelho. Foi uma decisão importante, tomada com serenidade, cercada por uma equipe médica extraordinária e muito amor”, escreveu.

A atriz também relembrou como o joelho acompanhou sua trajetória artística, desde as apresentações de dança nas décadas de 1970, 1980 e 1990 até as gravações e temporadas no teatro.

Em um vídeo, Vera contou que enfrentou dificuldades durante a recuperação, incluindo limitações para sair da cama, e destacou a importância da fisioterapia.

“Foram semanas difíceis, muita fisioterapia. No princípio, era difícil até levantar da cama. Eu precisava ter muita paciência, logo eu. Mas são coisas que a vida ensina pra gente, que a gente é mais forte do que imagina”, afirmou.

A artista disse que já realizou seu primeiro trabalho após a cirurgia e agradeceu o carinho dos fãs. “Estou voltando, um passo de cada vez”, declarou.