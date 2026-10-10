Tainá Militão mostra corpo duas semanas após parto - Reprodução/Instagram

Tainá Militão mostra corpo duas semanas após parto Reprodução/Instagram

Publicado 10/10/2026 14:01

Tainá Militão comentou as mudanças no corpo após o nascimento de Gabriel, fruto do casamento com o jogador Éder Militão. Neste sábado (10), a influenciadora revelou ter hesitado antes de mostrar a barriga duas semanas após o parto e abordou as pressões estéticas durante o puerpério.

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"Muitas mulheres, quando eu postei a minha drenagem, ficaram perguntando: 'Ai, deixa a gente ver como tá seu corpo pós-gestação', porque faz duas semanas que eu ganhei o meu bebê. E aí eu fiquei: 'Poxa, será que eu mostro? Será que eu não mostro?'. Porque a gente fica se comparando com o corpo de outras pessoas", disse nos Stories.

A influenciadora explicou que não gostaria de despertar comparações irreais entre mulheres que também acabaram de dar à luz. "Não quero frustrar uma outra mulher que não conseguiu desinchar tanto como eu. Mas, em contrapartida, eu também falo muito sobre corpo, sobre saúde, sobre treino... Então, eu não posso deixar de falar da importância de continuar ativa grávida".

Tainá destacou a importância que a prática de exercícios físicos e o controle da alimentação fizeram durante o período gestacional. "Claro, tem grávida que não pode, tem restrição médica. Mas, se você já treina e pode, continua. Eu acho que parei faltando umas duas, três semanas, porque já tenho duas hérnias de disco na minha lombar e já estava doendo muito na hora que eu ia dormir. Treinar, se alimentar bem, vai muito mais do que estética. Óbvio que pensamos na estética, não vamos ser hipócritas. Mas é sobre saúde e disposição", afirmou.

Além do recém-nascido, a influenciadora também é mãe de Helena, de 7 anos, e Matteo, de 5, do antigo relacionamento com Léo Pereira.

Gravidez

Em setembro, Tainá interagiu com os seguidores nas redes sociais e relatou os impactos da reta final da gestação. "O que está pesando é a minha barriga, pressão na pelve e cansaço. Não tenho vontade de fazer nada. Quando entro no banho, dá vontade de pegar uma cadeira para tomar banho. O finalzinho, quando faltam ali duas ou três semanas para o parto, você fica um caco, é cansativo", desabafou.

Questionada por um internauta, ela revelou que não pretende organizar festas de mesversário para o bebê. "Não, gente, não vou fazer. Não fiz do Matteo e da Helena, também não vejo a necessidade de fazer para o Gabriel. Talvez uma festa de um ano, quem sabe, mas também um ano a criança nem aproveita, a festa é para o adulto".