Tainá Militão mostra corpo duas semanas após parto Reprodução/Instagram
Tainá Militão fala sobre mudança do corpo no pós-parto
Influenciadora detalhou recuperação após dar à luz Gabriel, fruto do relacionamento com o jogador Éder Militão
Tainá Militão fala sobre mudança do corpo no pós-parto
Influenciadora detalhou recuperação após dar à luz Gabriel, fruto do relacionamento com o jogador Éder Militão
Simaria fala sobre pausa: 'Tinha que cuidar dos meus filhos e de mim'
Cantora relembra 4 anos fora dos palcos e diz viver o melhor momento da vida em entrevista que vai ao ar neste domingo (11) no 'Fantástico'
Paolla Oliveira compartilha fotos e fala sobre direitos das mulheres
Atriz publicou registros de gravações, momentos na praia e mensagens sobre a garantia de direitos femininos
Vídeo: Alanis Guillen e Bruna Marquezine trocam beijo em série
Atrizes vivem Giovana e Bia em "Amor da Minha Vida"; cenas da segunda temporada repercutiram nas redes sociais
Cauã Reymond conta que teve namorada 'roubada' por André Marques
Ator ainda contou que mantém diálogo aberto com Sofia, sua filha adolescente de 14 anos, sobre paqueras e sexualidade
Maraisa e Fernando Mocó definem nova data para o casamento
Cerimônia será realizada em janeiro de 2027, em Goiânia, após adiamento dos planos iniciais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.