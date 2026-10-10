Giulia Costa entregou reclamação do atual namorado - Reprodução/Instagram

Giulia Costa entregou reclamação do atual namorado Reprodução/Instagram

Publicado 10/10/2026 14:10 | Atualizado 10/10/2026 14:58

Giulia Costa contou no videocast "Pé no Sofá Pod" uma cobrança feita pelo namorado, Vitor Boghossian. A influenciadora entregou que o analista de comunicação reclamou da companheira manter a relação longe dos holofotes e das redes sociais.

fotogaleria

"Comecei a namorar recentemente, segurei um pouco e postei um story. Aí [meu colega profissional e amigo] Rafael escreveu: 'Vai, boba, vai postando mesmo teu bofe para todo muno ver. Só estou falando isso porque vi que era você, porque não vi que era e já estava encaminhando teu bofe'", relatou.

Flávia Alessandra, que comanda o programa com a filha, aconselhou a jovem. "Essa aqui me fala: 'Nossa, mãe, tudo dando errado. Deu problema na minha empresa, casa sem internet...' Falei: 'Amor, você não expôs a vida amorosa? Recebeu uma energia ali...'".

Em seguida, Giulia expôs a reclamação do namorado. "Nunca mais postei uma foto. Eles ficam chateado... O Vitor fica assim: 'Mas você não vai me assumir? Por que você não quer me mostrar?' Tem que guardar direitinho o que é nosso, bem guardado", alertou.

A influenciadora assumiu o relacionamento com Vitor Boghossian em agosto deste ano. Ela compartilhou imagens de uma viagem para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, mas não revelou a identidade do namorado na ocasião.

Decepção

Em outro episódio do "Pé no Sofá Pod", Giulia Costa admitiu que precisou da intervanção da mãe, Flávia Alessandra, e das amigas para sair de um antigo namoro após ser traída diversas vezes em meio ao luto pela morte do pai, Marcos Paulo, em 2012.

"Não conseguia sair. Tiveram que fazer uma intervenção. Acho que era mais uma dependência emocional do que qualquer coisa. As minhas amigas foram até você e falaram: 'Tia Flávia, não dá mais. A gente vai ter que obrigar a Jujuba a terminar'. E assim foi. Fui corna para uma vida inteira. Foi com amiga, com desconhecida. Ele ainda conseguiu quebrar a minha confiança e a dele, e a confiança de amigas minhas. Foi muito doído, e perto da minha festa de 15 anos.... e tudo é meio fim do mundo", disse.