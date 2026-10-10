José de Abreu - Reprodução/Instagram

José de AbreuReprodução/Instagram

Publicado 10/10/2026 20:02 | Atualizado 10/10/2026 21:13





Ele expressou surpresa diante do silenciamento dos artistas e pediu que eles se manifestem contra a chamada ascensão do fascismo no Brasil. "Eu estou perplexo com alguns colegas que ainda estão relutando em nos ajudar a vencer o fascismo. Não é possível que uma pessoa como Selton Mello, que faz um filme a respeito da ditadura, ‘Ainda Estou Aqui’, não tenha se pronunciado. Giovanna Antonelli, cadê? Cadê a Carolina Dieckmann? Cadê esse pessoal? O Danton?”.



“Esse pessoal, puxa vida. Eu fico meio indignado com os meus colegas e amigos que não se posicionam numa hora dessas, é uma coisa inacreditável. O mundo está se posicionando contra o fascismo, que está chegando no Brasil. Vocês vão ficar parados olhando para a parede? Pelo amor de Deus, gente, vamos falar”, continuou.



O ator explicou que não é necessário declarar apoio direto ao presidente Luís Inácio Lula da Silva para demonstrar indignação em torno do crescimento da extrema direita no país. “Não precisa falar de eleição. Não precisa falar de Lula, não precisa falar de PT. Falem sobre o que vocês acham do fascismo que está querendo tomar conta do país. Vamos parar com essa coisa de se omitir. Que coisa mais fora do comum. Não dá, viu?”.



Ele ainda mencionou as falas da ex-BBB Ana Paula Renault e da cantora Anitta sobre a questão, “Na boa, cada um tem a sua opinião, mas a gente viu a Ana Paula Renault e a Anitta falando de uma maneira sem botar PT no meio, mas falando sobre a possibilidade de um fascismo chegar, de fechar a Ancine. Eu não me conformo com isso, me desculpe muito, mas eu acho que vocês estão por fora”, afirmou.



Em legenda da publicação, ele fez um apelo à classe artística: “Se omitir não é justificável numa hora dessas, quando o fascismo bate às nossas portas! Indignação é a palavra!”, disse. José de Abreu , de 80 anos, cobrou posicionamento político de artistas em publicação nas redes sociais. O ator criticou omissão de colegas diante do cenário que antecede o segundo turno eleitoral, e questionou celebridades, citando nomes como Selton Mello, Giovanna Antonelli, Carolina Dieckmann e Danton Mello.Ele expressou surpresa diante do silenciamento dos artistas e pediu que eles se manifestem contra a chamada ascensão do fascismo no Brasil. "Eu estou perplexo com alguns colegas que ainda estão relutando em nos ajudar a vencer o fascismo. Não é possível que uma pessoa como Selton Mello, que faz um filme a respeito da ditadura, ‘Ainda Estou Aqui’, não tenha se pronunciado. Giovanna Antonelli, cadê? Cadê a Carolina Dieckmann? Cadê esse pessoal? O Danton?”.“Esse pessoal, puxa vida. Eu fico meio indignado com os meus colegas e amigos que não se posicionam numa hora dessas, é uma coisa inacreditável. O mundo está se posicionando contra o fascismo, que está chegando no Brasil. Vocês vão ficar parados olhando para a parede? Pelo amor de Deus, gente, vamos falar”, continuou.O ator explicou que não é necessário declarar apoio direto ao presidente Luís Inácio Lula da Silva para demonstrar indignação em torno do crescimento da extrema direita no país. “Não precisa falar de eleição. Não precisa falar de Lula, não precisa falar de PT. Falem sobre o que vocês acham do fascismo que está querendo tomar conta do país. Vamos parar com essa coisa de se omitir. Que coisa mais fora do comum. Não dá, viu?”.Ele ainda mencionou as falas da ex-BBB Ana Paula Renault e da cantora Anitta sobre a questão, “Na boa, cada um tem a sua opinião, mas a gente viu a Ana Paula Renault e a Anitta falando de uma maneira sem botar PT no meio, mas falando sobre a possibilidade de um fascismo chegar, de fechar a Ancine. Eu não me conformo com isso, me desculpe muito, mas eu acho que vocês estão por fora”, afirmou.Em legenda da publicação, ele fez um apelo à classe artística: “Se omitir não é justificável numa hora dessas, quando o fascismo bate às nossas portas! Indignação é a palavra!”, disse.

O segundo turno das eleições de 2026 acontece no dia 25 de outubro. O pleito definirá o resultado da corrida presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa