Vera Viel está em remissão de um tumor na coxa esquerda - Reprodução/Instagram

Vera Viel está em remissão de um tumor na coxa esquerda Reprodução/Instagram

Publicado 11/10/2026 16:50

Vera Viel recordou a batalha contra um tumor maligno na coxa esquerda descoberto em 2024. Neste domingo (11), apresentadora completou dois anos da internação para retirada do sarcoma sinovial e relatou como o momento delicado transformou sua vida.

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"Onze de outubro. O dia em que minha vida mudou para sempre. Há dois anos, nesta data, eu me internava para uma cirurgia que mudaria a minha história: a retirada de um sarcoma. No dia seguinte, 12 de outubro, eu completaria 49 anos. Nunca imaginei que aquele aniversário teria um significado tão profundo", afirmou.

A mulher de Rodrigo Faro desabafou sobre os receios durante o tratamento. "Enquanto me preparava para a cirurgia, Deus já estava escrevendo um novo capítulo da minha vida. Eu não sabia como seria o amanhã, mas escolhi confiar. Foi um tempo de medo, fé, entrega e de um encontro com Deus que transformou o meu coração. Hoje, dois anos depois, celebro não apenas mais um aniversário, mas dois anos em remissão. Dois anos de uma nova chance. Dois anos aprendendo a enxergar a vida com outros olhos".

Vera recordou o aniversário comemorado dentro do hospital com a família. "O dia do meu aniversário deixou de ser apenas uma data para celebrar a vida. Tornou-se um lembrete de que ela é um presente, de que cada amanhecer é uma oportunidade e de que Deus continua sendo fiel, mesmo quando não entendemos os Seus planos. A cicatriz que ficou no meu corpo conta uma história que vai muito além da dor. Conta sobre coragem, fé, superação e sobre o Deus que me sustentou quando eu mais precisei", disse.

"Amanhã, completo mais um ano de vida. E, neste ano, o meu maior presente não cabe em uma caixa, não tem preço e não pode ser comprado: é estar aqui, viva, em remissão, cercada de amor e com o coração transbordando gratidão. Hoje eu olho para trás e agradeço. Amanhã, olho para frente com esperança. Porque a minha história não terminou naquela internação. Ali, Deus me ensinou a viver de um jeito novo", acrescentou.

A apresentadora revelou como o problema de saúde reforçou sua crença religiosa. "Onze de outubro: o dia em que entrei no hospital sem saber o que me esperava. Doze de outubro: o dia em que celebro a vida. Dois anos em remissão: a prova de que cada dia é uma dádiva. Obrigada, meu Deus, por me permitir viver este novo capítulo. Que a minha vida continue sendo testemunho do Teu amor e da Tua fidelidade."