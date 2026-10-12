Lauana e Dom - Reprodução/Instagram

Lauana e DomReprodução/Instagram

Publicado 12/10/2026 18:32 | Atualizado 12/10/2026 21:29

Lauana Prado , de 37 anos, apresentou pela primeira vez o rosto do filho, Dom, nesta segunda-feira (12), data que marca a celebração do Dia das Crianças. Ela mostrou o pequeno e refletiu sobre a maternidade em publicação nas redes sociais. Ela também exaltou relacionamento com a mulher, Tati Dias, de 36.

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A cantora contou sobre sonho de ser mãe e descreveu alegria ao lado do filho. "A menina que eu fui sonhava um mundo inteiro… E entre tantos sonhos, havia um que eu ainda não sabia o tamanho: ser mãe. Hoje, no primeiro Dia das Crianças do meu filho Dom, apresento a vocês o rostinho de um sonho que agora vive nos meus braços. Meu filho, que chegou para fazer o amor crescer e a vida florescer com mais cor e sentido", disse.



Para a sertaneja, é um privilégio poder formar uma família ao lado da companheira, "Ao lado do meu amor Tati Dias e dos nossos filhos Bento e Dom, vejo meus sonhos ganharem casa, risadas, beijos e abraços. Nossa família, nosso amor, nosso lugar no mundo", afirmou.



Ela ainda comemorou a data e desejou felicidades ao filho e enteado, "Feliz Dia das Crianças para vocês, para os nossos meninos e para menina que ainda vive em mim. Hoje, ela também sorri e celebra com muita gratidão a Deus a vida do maior amor que já senti".



Entre os comentários, internautas reagiram à publicação da artista. Uma fã parabenizou a Lauana pelo pequeno: “O útero da Lauana um pincel né, meus amigos... a coisa mais linda desse mundo parabéns por essa riqueza, melhor do mundo”, escreveu. Enquanto outra, falou: “Te ver sendo mamãe é muito incrível, Lau. A família de vocês é linda e abençoada. Amo vocês!”. Alguns também exclamaram, “Lindo”, “Precioso” e “Garotão”.



A cantora deu à luz ao filho, Dom, no dia 31 de julho, na maternidade Pro Matre, em São Paulo. O bebê é resultado de uma fertilização in vitro (FIV), técnica de reprodução assistida. Em ocasião do nascimento do pequeno, ela se declarou ao menino. “Agora posso dizer que já sei o sentimento de ter o maior amor do mundo em meus braços. Meu coração está transbordando de uma forma que eu nem sei explicar em palavras. Logo eu, que sempre tenho o que dizer, só consigo sentir. Tati Dias, obrigada meu amor, por estar presente em cada segundo. Eu te amo ainda mais por isso!”, contou.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa