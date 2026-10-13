Luiza Brunet desabafou sobre condenação do ex-companheiro, Lírio Parisotto, por agressão - Reprodução / Instagram

Luiza Brunet desabafou sobre condenação do ex-companheiro, Lírio Parisotto, por agressãoReprodução / Instagram

Publicado 13/10/2026 19:57



Luiza Brunet utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (13), para realizar um longo desabafo após a Justiça condenar seu ex-companheiro, o empresário Lírio Parisotto, a pagar R$ 150 mil por danos morais devido agressões contra a modelo. A empresária, ainda, resgatou fotos com o olho roxo, devido a violência doméstica que sofreu.

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"Depois de tantos anos, finalmente saiu a sentença que condenou meu agressor a me indenizar pelos danos morais que me causou. A Justiça reconheceu a violência que sofri. Mas reconhecer o dano não significa, necessariamente, repará-lo de maneira justa. A indenização foi fixada em R$ 150 mil. Sei que é um valor expressivo para a imensa maioria dos brasileiros. Mas também sei que, diante da realidade financeira de quem me agrediu, representa muito pouco", iniciou Brunet.

A modelo ressaltou que a quantia determinada pela Justiça é pequena em comparação aos bens do ex-marido. "E é justamente essa reflexão que quero trazer. Qual é a eficácia de uma condenação que praticamente não afeta o patrimônio de quem praticou uma violência tão grave? Não se trata de colocar preço na dor. Nenhum dinheiro apaga uma agressão, devolve a tranquilidade perdida ou repara integralmente as marcas físicas e emocionais deixadas pela violência."

"Trata-se de compreender que uma indenização precisa ter significado também para quem é condenado.

Quando seu valor é insignificante diante da capacidade econômica do agressor, sua eficácia como instrumento de responsabilização e prevenção fica comprometida. Durante todos esses anos, enfrentei não apenas as consequências das agressões, mas também a exposição, os ataques à minha imagem e o desgaste de uma batalha judicial que parecia não ter fim", continuou ela.



A empresária falou sobre a luta para combater a violência contra as mulheres. "Apesar de tudo, transformei parte dessa dor em propósito. Passei dessa dor em propósito. Passei a dedicar minha voz, meu trabalho e minha visibilidade à defesa dos direitos das mulheres. Encontrei, na minha própria história, uma razão ainda maior para lutar por tantas outras. Hoje, reconheço nessa sentença mais um passo importante de uma caminhada que exigiu coragem, resistência e perseverança. Mas essa luta ainda não terminou."



"Continuarei buscando uma reparação que seja proporcional à gravidade da violência que sofri e às consequências que ela deixou na minha vida. Não apenas por mim, mas por todas as mulheres que precisam acreditar que a Justiça é capaz de oferecer respostas efetivas à violência. Ainda estamos longe de oferecer às mulheres a proteção e a reparação que elas merecem", disse.

Por fim, Luiza afirmou que as penas precisam ser revistas. "Precisamos discutir a efetividade das penas aplicadas aos agressores e a necessidade de critérios de indenização que considerem não apenas a gravidade da violência e a extensão dos danos, mas também a realidade econômica de quem os causou. Porque uma condenação que pesa profundamente na vida de uma vítima não pode ser apenas uma despesa irrelevante na vida de seu agressor. A violência contra a mulher precisa ter consequências reais. E nenhuma mulher deveria precisar lutar por tantos anos para ser ouvida, respeitada e reparada."



Entenda

Em 2016, a modelo relatou ter sido agredida pelo então companheiro durante uma viagem a Nova York, nos Estados Unidos. Após a denúncia, a Justiça concedeu medidas protetivas a Luiza, e o Ministério Público apresentou denúncia contra o empresário.

No ano seguinte, Parisotto foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a um ano de detenção em regime aberto pela agressão. A pena foi substituída por prestação de serviços comunitários, além de outras medidas determinadas pela Justiça.

Em 2019, o TJ-SP manteve a condenação em segunda instância. Depois do episódio, Luiza passou a atuar publicamente no combate à violência contra as mulheres e se tornou uma voz conhecida na defesa de vítimas de violência doméstica.

