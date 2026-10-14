Madonna relembra 'nascimento dramático' da primogênita ao celebrar seus 30 anos - Reprodução / Instagram

Madonna relembra 'nascimento dramático' da primogênita ao celebrar seus 30 anosReprodução / Instagram

Publicado 14/10/2026 17:55 | Atualizado 14/10/2026 18:02



Madonna , de 68 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (14) para celebrar os 30 anos de sua filha mais velha, Lourdes Maria. A Rainha do Pop compartilhou um álbum de fotos que reúne momentos da infância até a vida adulta da modelo e aproveitou a data especial para relembrar detalhes do parto de emergência, em 1996.

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Na publicação, a cantora, que teve a primogênita com o personal trainer Carlos Leon, fez uma declaração sobre a relação das duas. "Feliz aniversário, minha Lolita! Você veio até mim em um sonho. Um sonho febril. Um sonho chamado Vida. Se eu tentasse escrever tudo isso, derramaria um rio de lágrimas", escreveu.



Madonna também recordou as complicações que enfrentou durante o nascimento da filha. Segundo a artista, o trabalho de parto durou 18 horas e precisou ser interrompido por uma cesariana de emergência devido à queda dos batimentos cardíacos da bebê. "Seu queixo estava erguido no canal de parto; após 18 horas de trabalho de parto e com seus batimentos cardíacos diminuindo, uma cesariana de emergência era a única opção", relatou.



O nascimento de Lourdes, em outubro de 1996, recebeu grande atenção da imprensa internacional. Na época, Madonna já era uma das maiores estrelas da música e a chegada de sua primeira filha virou notícia em diversos países. A cantora também relembrou a movimentação dos jornalistas nos arredores da maternidade. "Será que mencionei os helicópteros e as equipes de reportagem circulando sobre nossas cabeças, no último andar do hospital em East LA?", questionou.



Em outro trecho, a artista destacou a intensidade da relação com a primogênita e falou sobre as semelhanças entre elas. "Seu nascimento foi dramático. Assim como nossas vidas. Nossa conexão é bíblica. Quando peço a Deus que me explique, Ele me diz: Olhe no espelho! Vocês são dois lados da mesma moeda. Nunca se esqueça de quem você é — Pequena Estrela, brilhando mais intensamente do que todas as estrelas do céu."



Para encerrar a homenagem, Madonna deixou um conselho carinhoso para Lourdes, que também construiu uma carreira no mundo da moda e da música. "Nunca se esqueça de como sonhar, Borboleta. Nunca se esqueça de onde você vem. Do Amor", finalizou.