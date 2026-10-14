Fernanda Garay e Marcio Santos anunciaram o nascimento da caçula, Flora - Reprodução / Instagram

Fernanda Garay e Marcio Santos anunciaram o nascimento da caçula, FloraReprodução / Instagram

Publicado 14/10/2026 20:28

A ex-jogadora Fernanda Garay anunciou nas redes sociais, nesta quinta-feira (14), o nascimento da segunda filha, Flora. A bebê veio ao mundo na Maternidade Curitiba, na Paraná. A campeã olímpica também é mãe de Aurora, de 1 ano e 9 meses. As herdeiras são frutos do casamento com Marcio Santos.

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"Os nossos corações estão repletos de amor e de alegria com a chegada da nossa Flora! É uma emoção tão grande que fica difícil de descrever. O melhor mesmo é agradecer pela benção de trazer ao mundo mais uma vidinha tão maravilhosa. Que Deus te abençoe, minha bebê. Nós te amamos muito", declarou a ex-atleta, na legenda da publicação.

A ex-atleta compartilhou um compilado de registros na maternidade junto com o marido e a caçula. Ela, ainda, mostrou alguns detalhes do enxoval da bebê, com bordados delicados, incluindo o nome de Flora e elementos da natureza, como borboletas e ramos.

Nos comentários da publicação, atletas do vôlei enviaram mensagens de carinho à família. "Parabéns, amiga! Bem-vinda, Flora", escreveu Fabíola Almeida. "Viva essa família linda e muita saúde para a Flora", desejou Rosamaria Montibeller. "Deus abençoe a Florinha", disse Carol Gattaz.

Na sexta (9), Fernanda contou que já estava com expectativa - e com as malas da maternidade prontas - para a chegada da caçula. "Os planos do fim de semana. Sexta: talvez parir. Sábado: talvez parir. Domingo: Talvez parir", escreveu ela. No vídeo descontraído, ela dançou ao som da música "I Gotta Feeling" do Black Eyed Peas, com o barrigão à mostra e ao lado do marido. O casal está junto desde 2007 e oficializou a união uma década depois.

Nascimento da primogênita

A primogênita do casal veio ao mundo no dia 10 de janeiro de 2025, às 9:12. Na ocasião, Fernanda também comunicou a chegada da filha na mesma rede social. "Estamos radiantes com a chegada dela e muito felizes em compartilhar a boa nova com todos vocês", iniciou a ex-jogadora de vôlei.

"Aurora veio para trazer luz para os nossos dias e nos mostrar que a vida pode e será ainda mais maravilhosa! Muito obrigada pelas mensagens e boas energias que recebemos em todos esses meses! Agora com licença que eu vou continuar babando a minha pequena, pois estou amortecida de tanto amor", complementou a mamãe.