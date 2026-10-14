Marcello Novaes encanta fãs ao mostrar momento de carinho com cavaloReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Marcello Novaes, de 64 anos, compartilhou um momento de carinho com seu cavalo Camelo nesta quarta-feira (14). Em um vídeo publicado no Instagram, o ator aparece abraçando e dando beijos no animal da raça Campolina, que faz parte de sua rotina há oito meses. A publicação também chamou a atenção de Leticia Spiller, ex-mulher do artista, que deixou uma mensagem carinhosa.
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“Ai, eu amo”, escreveu a atriz nos comentários. Os dois mantêm uma relação de amizade após o fim do casamento e são pais de Pedro Novaes, de 29 anos, que também seguiu carreira artística.

Na legenda do vídeo, Marcello destacou como pequenos momentos de afeto podem fazer diferença no dia a dia. “Nada demais, né?! Mas esses pequenos momentos, com certeza, nos ajudam a ter um dia melhor e o coração mais leve”, escreveu.



Ator vive em sítio na Região Serrana



Marcello é dono de um sítio em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, onde busca manter uma rotina próxima da natureza. O cavalo Camelo foi um presente de um amigo chamado Marcelo.

Além do animal, o ator divide o espaço com outros bichos. Recentemente, adotou um cachorro vira-lata chamado Dog, cria galinhas e cultiva uma horta orgânica. A propriedade também é um lugar para se dedicar a atividades manuais e aproveitar momentos longe da agitação urbana.

A raça Campolina é conhecida pelo porte e pela marcha característica. Os valores dos animais variam de acordo com fatores como linhagem, treinamento e características individuais, podendo alcançar cifras elevadas em negociações e leilões especializados.



Carreira e família



O trabalho mais recente de Marcello Novaes na televisão foi como o vilão Jacques, da novela Dona de Mim. Ao longo da carreira, o ator também ficou conhecido por personagens marcantes em produções como Avenida Brasil, na qual interpretou Max.

Além de Pedro, fruto do relacionamento com Leticia Spiller, Marcello é pai de Diogo Novaes, de 30 anos, de sua relação com Sheila Baeta.