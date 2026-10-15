Claudia Raia contou vivência de quando foi levada a uma delegacia na Argentina aos 15 anosReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Claudia Raia, de 59 anos, relembrou que foi levada a uma delegacia na Argentina quando tinha 15 anos. A atriz contou o episódio durante participação no "Ambulatório da M.O.D.A.", comandado por Gabb, e afirmou que até hoje o registro aparece quando entra no país. 
A situação aconteceu no período da Guerra das Malvinas, quando ela estava no país para se apresentar no espetáculo "Sexcitante", ao lado de Susana Giménez. A artista contou que havia patrulhas que abordavam pessoas consideradas gays pelas autoridades.
"Teve um momento, na Guerra das Malvinas, que os gays eram proibidos de existir. Eram carros pretos, Men in Black, chamava 'Averiguación de Antecedentes'. Então eles paravam quem eles achavam que era gay", contou. Ao comentar a forma como as pessoas eram escolhidas para as abordagens, ela questionou: "Como é que você julga uma pessoa andando na rua, gente?". 
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A atriz estava em um restaurante acompanhada por 19 homens gays quando o grupo foi abordado. "Estou eu sentada com 19 gays em volta de mim, só eu de mulher, com uma maquiagem inaceitável", recordou. Um dos amigos ainda sugeriu que ela falasse apenas português e dissesse que era brasileira, mas Claudia contou que sua foto estava exposta em frente ao teatro onde se apresentava. 

"Aí me levaram. E aí foi uma loucura, amor", disse. Claudia afirmou que ficou preocupada com os amigos, que permaneceram presos, enquanto ela foi levada à delegacia e posteriormente liberada.

Apesar de o episódio ter acontecido quando ainda era adolescente, a atriz disse que o registro permanece associado ao nome dela. "Quando eu chego na Argentina a pessoa olha, olha... Claro! Eu sou fichadíssima! Sou fichadíssima. Eles não podiam ter me prendido, porque eu era menor e era estrangeira", afirmou. 

Claudia contou ainda que precisou da ajuda da mãe, Odette Motta Raia, para deixar a delegacia. "Graças a Deus que minha mãe estava no apartamento e eu consegui fazer ela sair de lá e me pegar na delegacia", concluiu. 

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa