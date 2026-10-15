Claudia Raia contou vivência de quando foi levada a uma delegacia na Argentina aos 15 anos - Reprodução / Instagram

Claudia Raia contou vivência de quando foi levada a uma delegacia na Argentina aos 15 anosReprodução / Instagram

Publicado 15/10/2026 12:39

Claudia Raia , de 59 anos, relembrou que foi levada a uma delegacia na Argentina quando tinha 15 anos. A atriz contou o episódio durante participação no "Ambulatório da M.O.D.A.", comandado por Gabb, e afirmou que até hoje o registro aparece quando entra no país.

A situação aconteceu no período da Guerra das Malvinas, quando ela estava no país para se apresentar no espetáculo "Sexcitante", ao lado de Susana Giménez. A artista contou que havia patrulhas que abordavam pessoas consideradas gays pelas autoridades.

"Teve um momento, na Guerra das Malvinas, que os gays eram proibidos de existir. Eram carros pretos, Men in Black, chamava 'Averiguación de Antecedentes'. Então eles paravam quem eles achavam que era gay", contou. Ao comentar a forma como as pessoas eram escolhidas para as abordagens, ela questionou: "Como é que você julga uma pessoa andando na rua, gente?".