Claudia Raia contou vivência de quando foi levada a uma delegacia na Argentina aos 15 anosReprodução / Instagram
A atriz estava em um restaurante acompanhada por 19 homens gays quando o grupo foi abordado. "Estou eu sentada com 19 gays em volta de mim, só eu de mulher, com uma maquiagem inaceitável", recordou. Um dos amigos ainda sugeriu que ela falasse apenas português e dissesse que era brasileira, mas Claudia contou que sua foto estava exposta em frente ao teatro onde se apresentava.
"Aí me levaram. E aí foi uma loucura, amor", disse. Claudia afirmou que ficou preocupada com os amigos, que permaneceram presos, enquanto ela foi levada à delegacia e posteriormente liberada.
Apesar de o episódio ter acontecido quando ainda era adolescente, a atriz disse que o registro permanece associado ao nome dela. "Quando eu chego na Argentina a pessoa olha, olha... Claro! Eu sou fichadíssima! Sou fichadíssima. Eles não podiam ter me prendido, porque eu era menor e era estrangeira", afirmou.
Claudia contou ainda que precisou da ajuda da mãe, Odette Motta Raia, para deixar a delegacia. "Graças a Deus que minha mãe estava no apartamento e eu consegui fazer ela sair de lá e me pegar na delegacia", concluiu.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa