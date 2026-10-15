Xuxa e Sasha vão à estreia vip de musical estrelado por João Lucas

João Lucas se apresentou na estreia VIP do musical "Percy Jackson - O Ladrão de Raios: O Musical", no Teatro Liberdade, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (14). O cantor foi prestigiado pela mulher, Sasha Meneghel, e a sogra, Xuxa Meneghel.

O ator posou com a estilista e a eterna Rainha dos Baixinhos nos bastidores do espetáculo. Na plateia, Xuxa e Sasha assistiram ao musical. A estilista, inclusive, registrou a apresentação com o celular. Já a apresentadora atendeu os fãs, tirando fotos e distribuindo autógrafos.

O intérprete do protagonista Percy Jackson recebeu o carinho de mais familiares, incluindo dos pais, Eli Figueiredo e Lú Figueiredo, e do irmão, Daniel Figueiredo. Para viver o personagem, João - que foi clicado no camarim - tirou a barba.

A montagem estreia nesta quinta-feira (15) e também conta com Fernando Caruso, Marianna Alexandre, Caio Paduan, Analu Pimenta, Nicole Luz, Rodrigo Filgueiras Garcia e mais atores no elenco. A produção tem direção geral de Daniel Salve.

João Lucas e Sasha iniciaram o relacionamento em abril de 2020. Em novembro do ano seguinte, o cantor e a estilista oficializaram a união com uma cerimônia intimista. Ela é fruto do antigo relacionamento de Xuxa com o ator Luciano Szafir.

Musical

O musical é baseado na famosa saga literária de Rick Riordan e traz ao palco uma aventura épica que mistura mitologia grega, humor e emoção. A montagem acompanha a jornada de Percy, um adolescente que descobre ser filho de Poseidon e precisa embarcar em uma missão para impedir uma guerra entre os deuses do Olimpo. Com trilha sonora contagiante, linguagem moderna e uma encenação cheia de efeitos visuais e momentos eletrizantes, o espetáculo celebra a amizade, a coragem e o poder de acreditar em si mesmo.



Antes de chegar ao Brasil,a produção estreou nos Estados Unidos em 2014, em uma produção off-Broadway, e ganhou uma nova montagem em 2017, que foi aclamada pela crítica e indicada ao Drama Desk Award.



Em 2024, o musical chegou ao West End, em Londres, onde também recebeu elogios da crítica e segue atualmente em turnê internacional, consolidando-se como uma das produções mais queridas do universo jovem da Broadway contemporânea.

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