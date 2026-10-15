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Famosos capricham nas fantasias para baile de Halloween em São Paulo
Sabrina Sato, Bianca Andrade e Tati Machado estão entre os destaques da festa da Sephora, realizada nesta quinta-feira (15)
O clima de Dia das Bruxas tomou conta de São Paulo nesta quinta-feira (15). A sétima edição do Baile de Halloween da Sephora reuniu famosos e influenciadores no Hotel Unique, com fantasias elaboradas e produções inspiradas em personagens místicos. Neste ano, o evento teve como tema "As Sombras da Floresta".
Entre os destaques da noite, Bianca Andrade, que completou 32 anos na mesma data, escolheu uma fantasia de boto-cor-de-rosa. A influenciadora usou um macacão de látex rosa, com nadadeiras nas costas e um adereço na cabeça, em referência à lenda do folclore brasileiro.
"Bota rosa. O rosa que se destaca nas águas escuras. E, com o tema deste ano, o boto sai das profundezas do rio para o baile de Halloween", escreveu a empresária nas redes sociais.
Tati Machado também chamou atenção com uma produção inspirada na lua. A apresentadora deixou o barrigão de gravidez à mostra com a fantasia escolhida para a ocasião.
Outra famosa que buscou inspiração no folclore brasileiro foi Vivi, que se transformou no Boitatá. Para representar a serpente de fogo, ela apostou em um vestido de látex com textura de cobra, detalhes que remetem às chamas e um adereço na cabeça.
Sabrina Sato, Gloria Groove e Iza foram escolhidas como madrinhas desta edição, enquanto Pedro Sampaio assumiu o posto de padrinho. Franciny Ehlke ficou responsável pela apresentação da festa, e Juliette participou como embaixadora.
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