Padre Fábio de Melo desabafa sobre depressão crônica e diz que 'nunca acordou feliz'Reprodução / TV Brasil
"Desde que eu me entendo por gente, eu nunca acordei feliz. Eu posso estar no melhor lugar do mundo, eu não acordo feliz. É meu, é uma sombra que eu levo, e eu acredito que a sombra seja o lado positivo da minha criatividade", afirmou.
O padre explicou que a tristeza ao acordar faz parte de sua rotina e acredita que essa característica também tem relação com sua sensibilidade. "É isso que me faz ter a sensibilidade que eu tenho. Eu não sou uma pessoa eufórica. Eu acordo triste, eu acordo desanimado. Tudo aquilo que eu decidi à noite, que eu estava superfeliz, no outro dia eu amanheço arrependido", relatou.
Fábio também falou sobre o tratamento com medicamentos. Segundo ele, doses mais altas chegaram a melhorar seu humor, mas afetaram a forma como lidava com as próprias emoções. "Eu levo um tempo para metabolizar isso, passar e falar: 'Agora vamos para o eixo'. Quando eu tomava muitos remédios, eu ficava ótimo para os outros. Claro. Eu era a melhor pessoa do mundo. Já acordava felizinho, não tinha conflitos, mas também não tinha nenhum processo humano em ebulição que me ajudasse a ser quem eu sou. Eu era uma pessoa que correspondia aos comandos, e eu não quero isso", declarou.
O religioso afirmou que conseguiu encontrar um tratamento mais adequado à sua condição. "Então, quando encontrei a medicação e a dosagem certas para lidar com uma depressão crônica, comecei a ter isso. Eu sei que, de manhã, sou assim", explicou.
Essa não é a primeira vez que Fábio fala publicamente sobre sua saúde mental. Em julho de 2018, ele revelou que havia enfrentado uma crise de pânico e um quadro depressivo no ano anterior. "Há um ano eu enfrentei crise do pânico e um quadro depressivo. Foi o pior momento da minha vida. Aprendi muito com tudo o que vivi", escreveu na época.
Na ocasião, o padre também criticou o preconceito contra pessoas com depressão. "Há muita ignorância no trato com pessoas depressivas. É comum escutar que é frescura, exagero, falta do que fazer. Quando de fato se trata de um quadro depressivo, não, não é. Só quem sofre sabe", desabafou.
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