Alessandra Ambrósio é confirmada no Victorias Secret Fashion Show Reprodução/Instagram
Alessandra Ambrósio confirma retorno ao Victoria's Secret Fashion Show
Modelo brasileira celebrou presença no vigésimo desfile da marca de lingerie, que ocorrerá no domingo (18)
Casamento
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