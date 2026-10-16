Alessandra Ambrósio é confirmada no Victorias Secret Fashion Show - Reprodução/Instagram

Alessandra Ambrósio é confirmada no Victorias Secret Fashion Show Reprodução/Instagram

Publicado 16/10/2026 09:06

Alessandra Ambrosio , de 45 anos, foi confirmada no Victoria's Secret Fashion Show, desfile que acontecerá em Los Angeles, nos Estados Unidos, no domingo (18). A modelo brasileira fará a sua vigésima participação no tradicional evento da marca de lingerie.

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"Dizem que a paciência é uma virtude, mas sabemos que você já esperou tempo suficiente. Por favor, deem as boas-vindas ao retorno de Alessandra Ambrosio para o seu 20º (!!) Victoria's Secret Fashion Show", anunciou o perfil oficial da marca.

Nos comentários, a modelo comemorou mais uma participação no evento. "Tão feliz por estar de volta! Amo vocês para sempre, minha família! Obrigada pela surpresa mais fofa para celebrar o meu 20º desfile!", escreveu.

O Victoria's Secret Fashion Show 2026 é um dos eventos mais aguardados do calendário mundial da moda. O desfile retorna à Costa Oeste dos Estados Unidos e promete resgatar o glamour nostálgico das grandes produções ao unir na mesma passarela um elenco de supermodelos consagradas, como as veteranas Adriana Lima e Gigi Hadid, e novas promessas internacionais.

A noite contará com um line-up inteiramente feminino, incluindo performances de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney e o grupo Katseye. O evento terá transmissão global e gratuita ao vivo pelas redes sociais e pelo canal oficial da Victoria's Secret no YouTube neste domingo, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Casamento



Em agosto, Alessandra ficou noiva de Buck Palmer. O designer de joias australiano surpreendeu a parceira com o pedido de casamento feito à beira-mar, dentro de um coração de pétalas de flores, durante uma viagem pela Indonésia.

"Eu escolheria você nesta vida e em todas as outras. Um brinde ao para sempre, meu amor", afirmou a modelo nas redes sociais ao revelar a novidade.

Juntos desde 2024, Alessandra Ambrósio e Buck Palmer trocaram carinhos após o momento romântico. Os dois estão hospedados no luxuoso resort Nihi Sumba, no leste da Indonésia, destino visitado com frequência pela modelo.