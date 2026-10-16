Ruivinha de Marte mostra músculos definidos após mudança de rotina fitness - Reprodução Instagram

Ruivinha de Marte mostra músculos definidos após mudança de rotina fitnessReprodução Instagram

Publicado 16/10/2026 17:33 | Atualizado 16/10/2026 17:36

fotogaleria

“Bom dia, sextou?”, escreveu nos Stories do Instagram. Ao mostrar a rotina de exercícios, ela contou que o treino do dia era voltado para os membros superiores. “Manas, não vamos fugir do treino de superior, não é só quadríceps, não. Estamos em busca da preciosa cebolita”, comentou.O termo faz referência ao chamado “ombro cebola”, expressão usada no universo fitness para descrever ombros volumosos, arredondados e definidos.A transformação física da ex-participante de "A Fazenda" começou no fim de 2024. Na época, ela contou que sofria bullying por ser muito magra. Desde então, passou a treinar seis vezes por semana e mudou a alimentação para ganhar peso e massa muscular.Com a mudança de rotina, Ruivinha saiu dos 43 kg e chegou a cerca de 60 kg, um ganho de aproximadamente 20 kg. Em uma publicação anterior, ela falou sobre a conquista e rebateu as críticas que recebeu na internet.“Eu calei a boca de muita gente que acha que os magrinhos nunca podem chegar, né, lugar nenhum, que é tipo só zoeira, chacota na internet”, declarou.No início de outubro, durante o primeiro turno das eleições, a influenciadora também compartilhou uma reação bem-humorada ao rever fotos antigas em seu e-Título e na carteira de identidade. Na ocasião, ela publicou os registros e reproduziu vídeos do passado em que aparecia dançando e sensualizando.