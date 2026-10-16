Pitty lança música 'Amigas' e fãs apontam suposta indireta a Gaby Amarantos - Reprodução / Instagram

Pitty lança música 'Amigas' e fãs apontam suposta indireta a Gaby AmarantosReprodução / Instagram

Publicado 16/10/2026 18:28 | Atualizado 16/10/2026 18:29

O lançamento de "Amiga", nova música de Pitty , reacendeu uma polêmica antiga nas redes sociais. Após a estreia da faixa, na quinta-feira (15), fãs passaram a associar trechos da letra ao desentendimento entre a roqueira e Gaby Amarantos, que trocaram críticas públicas em 2023. Pitty, porém, não confirmou que a canção tenha a colega como inspiração.

Na composição, a artista aborda a exposição de conflitos nas redes e faz referências à "lacração". "Amiga / Te lacro porque te amo / Te exponho em via pública / Porque preciso te ensinar essa lição", diz um dos versos.

Outro trecho chamou a atenção dos internautas por questionar demonstrações de apoio na internet. "E quando você mais precisar / Não é a mão desses likes que vai estar lá / Muito menos a minha", canta Pitty. A música também menciona a expressão "ninguém solta a mão de ninguém" e critica o uso da frase apenas em situações convenientes.

A repercussão dividiu opiniões. "Eu amo a Pitty, mas ela tava errada sim no rolê da Beyoncé", comentou uma pessoa. "Eu tô do lado de quem tem um Anacrônico na carreira", brincou outra.

Relembre a polêmica

O episódio citado pelos fãs ocorreu em dezembro de 2023, quando Beyoncé visitou Salvador para um evento relacionado ao filme "Renaissance: A Film by Beyoncé". Na ocasião, Pitty publicou uma mensagem que foi interpretada como crítica à passagem da cantora norte-americana pela cidade e ao momento escolhido para a ação.

"E a B resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno natal (não me cancelem, eu amo, mas esse timing tá foda)", escreveu a roqueira.

Gaby Amarantos respondeu em uma publicação e explicou por que discordava da artista. "Amada Pitty, te escrevo aqui pela nossa amizade, pela admiração que tenho por você", afirmou. Em seguida, defendeu a importância da iniciativa para a população e para artistas negros.

Pitty reagiu à manifestação pública e pediu que a conversa ocorresse de forma privada. "Fala no privado", escreveu na época. Até o momento, a relação entre a nova faixa e a discussão de 2023 segue como interpretação dos fãs.