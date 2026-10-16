Thais Carla celebra 35 anos com festa intimista e vestido preto - Reprodução Instagram

Thais Carla celebra 35 anos com festa intimista e vestido pretoReprodução Instagram

Publicado 16/10/2026 21:05

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“35 anos cercada de amor! Com minha mãe, minhas filhas e meus melhores amigos pertinho, do jeitinho que eu queria. Teve bolo, flores, champanhe, abraços e muita risada!”, escreveu na publicação.Nas imagens, Thais aparece sorridente com um vestido preto de decote profundo, ao lado de um bolo decorado com velas que formam o número 35. A comemoração também contou com arranjos de flores e luzes na decoração.A influenciadora agradeceu pela presença das pessoas queridas e celebrou o momento. “Meu coração está cheio de gratidão por esse dia e por ter vocês comigo. Que venham mais motivos para brindar à vida!”, declarou.A nova idade chega em meio a mudanças na vida pessoal e na rotina de Thais. Em abril de 2025, ela passou por uma cirurgia bariátrica, após chegar aos 200 quilos. Desde o procedimento, perdeu mais de 100 quilos.Em julho deste ano, a influenciadora também anunciou o fim do casamento de 11 anos com o fotógrafo Israel Reis, com quem tem duas filhas. Na ocasião, ela comunicou a separação e afirmou: “Decidimos seguir caminhos diferentes”.