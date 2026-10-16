Famosos prestigiam sessão especial de filme em São Paulo

Famosos prestigiaram a sessão do filme "100 Dias", na 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, na noite desta sexta-feira (16). Com direção de Carlos Saldanha, o longa-metragem chega às telonas em 29 de outubro. Protagonista da produção, Filipe Bragança esteve presente.

Através do Instagram, o ator compartilhou um compilado de registros vestindo o look escolhido para a ocasião especial. O ator apostou em um visual da marca luxuosa Louis Vuitton. "Lançamento [de] '100 Dias' [na] Mostra Internacional de Cinema de São Paulo", escreveu o artista na legenda da publicação.

Intérprete da personagem Sylvie na série "Emily in Paris", da Netflix, Philippine Leroy-Beaulieu esteve presente, assim como demais atores que também integram o elenco do filme, Felipe Camargo, Martha Nowill, Duda Mambert e Enzo Rosetti. Na entrada do sessão, os artistas foram clicados abraçadinhos com o diretor.

O longa é baseado na história real de Amyr Klink, que esteve presente. A irmã de Bruna Marquezine, Luana Marquezine, o ator Júlio Andrade e a mulher, Elen Clarice, também assistiram ao filme.

'100 dias'

Em 1984, sozinho em um pequeno barco a remo - projetado por ele mesmo, Amyr desafiou o Atlântico Sul e saiu da Namíbia, na África, até Salvador, Bahia, no Brasil, em 100 dias. A viagem se transformou em uma batalha contra o medo, a solidão e os próprios limites.

Festival do Rio

No último sábado (10), o filme também foi exibido no Festival do Rio. Na próxima sexta-feira (23), o longa também será prestigiado no CineSesc, em São Paulo.

Trailer

'Coração Acelerado'

Além do longa, Filipe estrelou a novela "Coração Acelerado" (2025), da TV Globo, que teve o último capítulo exibido na faixa das 19h em 14 de agosto. No folhetim, o ator interpretava João Raul, idolo do sertanejo e conhecido como "Mozão do Brasil". A trama também era protagonizada por Isadora Cruz, no papel de Agrado. Após muitos idas e vindas - incluindo intrigas feitas por Naiane Sampaio Amaral (Isabelle Drummond) o casal ficou junto.

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