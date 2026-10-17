Apontada como affair de Diogo Nogueira, Wic irá à coroação de Paolla na Imperatriz - Reprodução / Instagram

Apontada como affair de Diogo Nogueira, Wic irá à coroação de Paolla na Imperatriz Reprodução / Instagram

Publicado 17/10/2026 12:26

fotogaleria

"Gente, olha, eu recebi um presentaço, um superconvite, de uma rainha maravilhosa, que eu amo. Tá aqui, ó. Amanhã é dia de Paolla Oliveira, de coroação", declarou Wic, em um vídeo publicado nos Stories do Instagram."Tô muito feliz de estar recebendo esse convite, estarei lá e quero ver todo mundo lá amanhã para esse grande momento da nossa rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. Um beijo e amanhã a gente se vê lá na quadra", completou.A publicação chamou atenção após rumores sobre um possível romance entre Wic e Diogo. Os dois têm sido vistos próximos em eventos. Na última segunda-feira (12), por exemplo, eles participaram de uma manifestação de sambistas pela democracia, no Rio.O cantor também compartilhou registros ao lado da artista e até um meme no qual ela flertava com ele. O perfil "Fofoca de Carnaval" chegou a comentar a suposta troca de olhares entre os dois. Apesar das especulações, nenhum deles confirmou o envolvimento.Diogo, de 45 anos, está solteiro desde dezembro de 2025, quando anunciou o fim do namoro de quase cinco anos com Paolla. Desde então, ele não assumiu publicamente outro relacionamento.Filha de Wantuir Oliveira, intérprete da Porto da Pedra, no Rio, e do Morro da Casa Verde, em São Paulo, Wic cresceu no universo do Carnaval e seguiu os passos do pai.Além de cantora, ela atua como jornalista e apresentadora de coberturas carnavalescas. Em 2022, conquistou o Estandarte de Ouro na categoria Revelação, após dividir os vocais com Wantuir no desfile da Unidos da Tijuca.