Leticia Spiller e Marcello Novaes surgem juntos em homenagem ao filho - Reprodução / Instagram

Leticia Spiller e Marcello Novaes surgem juntos em homenagem ao filhoReprodução / Instagram

Publicado 17/10/2026 13:41



Leticia Spiller usou as redes sociais neste sábado (17) para comemorar os 30 anos de Pedro Novaes , fruto de seu antigo relacionamento com Marcello Novaes. A atriz publicou uma homenagem ao filho, com direito a uma declaração de amor e uma sequência de fotos. Entre os registros, um chamou a atenção: a artista aparece ao lado do aniversariante e do ex-marido, em um momento em família.

Na legenda, Leticia não economizou nas palavras para expressar o carinho pelo filho. A atriz celebrou a chegada da nova década e desejou que Pedro tenha um ciclo repleto de conquistas, saúde e felicidade. "30 anos desse amor maior que o infinito, maior que o universo! Caminhos abertos sempre! Todas as bênçãos! De paz, de amor! De saúde e alegrias na sua jornada!", escreveu.



A artista também destacou características que admira no filho, como a gentileza, a compaixão e a força. Em outro trecho da homenagem, reforçou o amor que sente pelo ator. "Que a luz da gentileza, da compaixão e da força do coração que te acompanham continuem iluminando o mundo! Te amamos infinito! Filho, nosso amor, amor verdadeiro, amor infinito!", completou.



Além da mensagem, a publicação ganhou destaque pelo registro que reúne Leticia, Pedro e Marcello. Os atores, que tiveram um relacionamento no passado, mantêm uma convivência amistosa após a separação e compartilham momentos importantes da vida do filho.



O carinho entre os ex também ficou evidente recentemente. Na última quarta-feira (14), Leticia deixou um comentário em uma publicação de Marcello no Instagram. No vídeo, o ator aparece em um momento de afeto com Camelo, seu cavalo da raça Campolina, que vive no sítio do artista, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.



Ao ver as imagens de Marcello com o animal, a atriz reagiu de forma carinhosa. "Ah, eu amo", escreveu na publicação.



Pedro, que seguiu os passos dos pais na carreira artística, chegou aos 30 anos com uma trajetória própria na televisão. A data especial também serviu para reunir lembranças da família e evidenciar a relação de afeto que Leticia e Marcello preservam com o filho, mesmo após o fim do casamento.