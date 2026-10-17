Éder Militão Reprodução / Instagram
Éder Militão dá conselho amoroso e revela o que faz homem querer casar
Jogador do Real Madrid surpreendeu seguidores ao citar videogame, futebol e cervejinha com amigos como segredo da relação
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Leticia Spiller celebra 30 anos do filho com foto ao lado do ex
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Suposto affair de Diogo Nogueira vai à coroação de Paolla Oliveira
Wic Tavares recebeu convite da atriz, confirmou presença na festa da Imperatriz Leopoldinense e fez elogios à artista
Família de Netinho divulga detalhes da missa de sétimo dia do cantor
Homenagem aberta ao público acontece na segunda-feira (19), ao meio-dia, na Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador, BA
Thais Carla celebra 35 anos com festa intimista e vestido preto
Influenciadora reuniu familiares e amigos na comemoração e compartilhou registros nas redes sociais
Famosos prestigiam sessão especial de filme em São Paulo
Protagonista do longa-metragem, Filipe Bragança esteve presente; dirigido por Carlos Saldanha, filme chega às telonas em 29 de outubro
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