Éder Militão - Reprodução / Instagram

Éder Militão Reprodução / Instagram

Publicado 17/10/2026 14:37 | Atualizado 17/10/2026 14:37



O jogador de futebol Éder Militão , de 28 anos, surpreendeu os seguidores ao compartilhar sua opinião sobre relacionamentos nesta sexta-feira (16). Casado com a influenciadora Tainá Militão, de 29, o zagueiro do Real Madrid revelou o que, em sua visão, uma mulher deve fazer para conquistar um homem e chegar ao casamento.

A declaração ocorreu durante uma interação no Instagram de Tainá. A influenciadora abriu uma caixa de perguntas para conversar com os seguidores e contou com a participação do marido em uma das respostas. Uma internauta quis saber como poderia ser escolhida e amada de verdade por um homem, em vez de despertar apenas desejo.



Militão não pensou duas vezes antes de apresentar sua receita para o sucesso amoroso. Para o atleta, respeitar os momentos de lazer e a liberdade do parceiro é um dos segredos para uma relação duradoura. "Tem que deixar o cara jogar videogame, jogar uma bola, sair para tomar cervejinha com os amigos. Entendeu? Daí esquece, na hora você vai casar", afirmou o jogador.



A resposta chamou atenção pelo tom descontraído e pela forma direta com que o zagueiro associou a liberdade masculina à possibilidade de casamento. O conselho, no entanto, representa a visão pessoal do atleta sobre a vida a dois.



Éder e Tainá oficializaram a união no civil em 2024 e celebraram o casamento religioso em julho de 2025. A cerimônia luxuosa ocorreu no Palácio Tangará, em São Paulo, e reuniu familiares e convidados para celebrar a relação.



Recentemente, os dois também comemoraram a chegada de Gabriel, primeiro filho do casal. O nascimento do menino marcou uma nova fase na família, que já conta com outras três crianças de relacionamentos anteriores.



Tainá é mãe de Helena, de 7 anos, e Matteo, de 5, frutos de seu antigo casamento com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Já Militão é pai de Cecília, de 4 anos, de sua relação anterior com a influenciadora Karoline Lima.



O passado amoroso dos atletas também já ganhou destaque nas redes sociais. Atualmente, Karoline mantém um relacionamento com Léo Pereira, ex-marido de Tainá. A troca de casais despertou a curiosidade do público e colocou os quatro nomes entre os assuntos comentados na época.



