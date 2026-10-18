Bianca Andrade trocou mansão de R$ 18 milhões em Cotia por uma casa na Zona Oeste de São Paulo - Reprodução / Youtube

Bianca Andrade trocou mansão de R$ 18 milhões em Cotia por uma casa na Zona Oeste de São PauloReprodução / Youtube

Publicado 18/10/2026 13:21 | Atualizado 18/10/2026 13:23



Bianca Andrade , de 32 anos, revelou por que decidiu deixar sua mansão de R$ 18 milhões, localizada em Cotia, na Grande São Paulo, para morar em uma casa menor na Zona Oeste da capital paulista. A influenciadora explicou que a mudança foi motivada principalmente pelo bem-estar do filho, Cris, de cinco anos, fruto de seu antigo relacionamento com Fred Bruno.

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"Lá em Cotia, para o meu filho, estava muito difícil conciliar. Porque a escolinha dele é aqui em São Paulo, o meu escritório também é aqui em São Paulo. Por isso eu tinha aquele apartamento em São Paulo", explicou.



Apesar de gostar da antiga residência, a empresária contou que os deslocamentos prejudicavam a rotina do menino. "Porém, toda vez que a gente ia curtir a casa lá em Cotia, a gente queria ficar lá e ele ficava duas horas no trânsito para ir e voltar da escolinha. Esse foi o maior motivo de eu mudar minha vida", relatou.



Outro fator importante foi a proximidade com Fred Bruno. "O filho ama estar perto do pai, o pai também está mais para cá, para São Paulo; minha vida é muito em São Paulo também. Então eu fiz essa reflexão", afirmou.



Bianca revelou que pensava na mudança desde o ano passado. Além do trânsito, ela começou a questionar a necessidade de manter duas residências, já que precisava ter diversos objetos tanto na mansão quanto no apartamento da capital. A decisão foi tão importante que virou assunto de uma sessão de terapia.

"Eu marquei uma terapia e falei só sobre tomar a decisão dessa mudança, porque eu amo a casa de Cotia, eu amo aquele lugar, mas eu também amo minha vida livre com meu filho, de a gente poder tomar um cafezinho, andar na rua", contou.



A influenciadora explicou que sentia falta de atividades simples ao lado do menino. "E lá a gente não conseguia muito fazer isso, porque é mais interior. Tudo isso foi acumulando e tomei essa decisão muito consciente", completou.



A antiga mansão ficou conhecida como "casa do tubarão" por contar com um aquário que abrigava os animais. Avaliada em R$ 18 milhões em 2023, a propriedade também tinha piscina, cinema para 12 pessoas, paredes de vidro e ambientes integrados à natureza.



Já o novo imóvel foi anunciado por cerca de R$ 9 milhões, mas não há confirmação do valor pago pela empresária. A residência conta com três suítes, seis vagas de garagem, piscina, academia, sauna, adega, cinema e rooftop com espaço gourmet.

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