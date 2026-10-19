Viih Tube revelou falta de apoio de Eliezer ao anunciar saída do ambiente digital - Reprodução

Viih Tube revelou falta de apoio de Eliezer ao anunciar saída do ambiente digitalReprodução

Publicado 19/10/2026 10:21 | Atualizado 19/10/2026 10:54

Viih Tube , de 26 anos, contou que não recebeu apoio do marido, Eliezer, de 36, após tomar a decisão de abandonar as redes sociais. Na caixinha de perguntas do Instagram, a influenciadora interagiu com os seguidores e foi questionada se o ex-BBB também abandonaria a internet. Ela negou e acabou revelando a opinião do parceiro.

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"A gente está produzindo aqui a gravação que a gente vai começar a fazer para o projeto da minha saída, no dia 30 de novembro. E, não, gente, o Eli não vai sair. Ele ainda tem muito gosto por isso, ele ainda ama fazer [conteúdos]. Ele vai fazer quatro anos, então ele ainda está naquele momento muito gostoso" explicou.

A influenciadora comentou sobre a reação do marido quando conversou sobre a vontade de desativar os perfis. "Foi difícil ele me apoiar. Ele não quis [que eu saísse]".

Viih Tube, que soma mais de 11,2 milhões de inscritos no YouTube, 31,8 milhões de seguidores no Instagram e 15,8 milhões no TikTok, relembrou o início de sua trajetória de 13 anos na internet e explicou o motivo de não querer mais expor sua vida pessoal.

"Vou sair das redes sociais ainda esse ano. Estou planejando essa mudança há uns meses, e com certeza é a maior mudança de rota da minha vida. Tudo está previsto para 30/11, o dia que eu não terei mais minhas redes sociais. Caramba já vivi tanta coisa. Fui tão feliz como youtuber, criadora de conteúdo, como eu amei cada coisa que inventava. Vivi intensamente", recordou.

Segundo a influenciadora, a decisão foi motivada após perceber a "falta de propósito" no ambiente digital. "Antigamente as coisas eram mais leves, feitas de coração. Não era por dinheiro, era por amor e a gente ainda virava chacota na escola (risos). Eu me reinventei muitas vezes, sempre com paixão e vontade de mudar. Mas, desta vez, a mudança é definitiva. As coisas na internet perderam o sentido para mim há um tempo, e venho me organizando para dar esse grande passo. Isso que deixei é pra você, que ainda tem vontade de sonhar e criar conteúdos."