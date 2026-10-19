Virginia Fonseca exibiu as curvas em cliques de biquíni fio-dental - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca exibiu as curvas em cliques de biquíni fio-dental Reprodução/Instagram

Publicado 19/10/2026 12:07

Virginia Fonseca , de 27 anos, arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar registros de biquíni fio-dental preto na área externa de sua mansão em Goiânia, nesta segunda-feira (19). A influenciadora aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e exibir a barriga chapada.

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"Bom dia", escreveu na legenda.

Um detalhe que chamou atenção foi o zoom estratégico na marquinha que destacou o nome "WePink" estampado no cós da parte de baixo da roupa de banho. A escolha da peça serviu também como vitrine para a marca de cosméticos da ex-mulher de Zé Felipe.

A boa forma de Virginia rendeu diversos comentários na publicação. "Gente, pra que isso numa segunda-feira?", brincou um perfil. "Preciso de um corpo desse até semana que vem. Será que é possível?", perguntou outro. "O que é a vida dessa mulher? É uma maravilha. Bora treinar, galera. Se alguém tava precisando de inspiração", afirmou um terceiro.



Solteira



As especulações sobre a separação começaram após o perfil do Instagram "Daily do Garotinho" divulgar a notícia de que os dois se desentenderam no dia 9 de outubro. Os rumores ganharam ainda mais força quando internautas souberam que Virginia embarcou para Miami, nos Estados Unidos, sem usar a aliança de compromisso.

O envolvimento de Virginia com Vinicius teve início em setembro do ano passado quando ela esteve três vezes em Madri e ficou hospedada na mansão do jogador. No mês seguinte, conversas do atleta com uma modelo vazaram e a influenciadora terminou o affair. A ex-mulher de Zé Felipe deu uma nova chance ao romance após um pedido de desculpas do rapaz nas redes sociais.

A relação enfrentou uma crise em maio deste ano e a influenciadora comunicou o término do namoro. A separação durou pouco tempo. Em junho, Vinicius Jr confirmou a reconciliação ao escrever um comentário apaixonado em uma publicação de Virginia Fonseca com registros das férias em Sardenha, na Itália, após a Copa do Mundo. "Te amo", declarou.