Gisele Bündchen surge de lingerie e agita Victoria's Secret - Reprodução / Instagram

Gisele Bündchen surge de lingerie e agita Victoria's SecretReprodução / Instagram

Publicado 19/10/2026 10:46





Aos 46 anos, a übermodel apareceu com o tradicional robe listrado da Victoria's Secret e uma lingerie rosa-claro. Na gravação exibida na abertura do desfile, ela olhou diretamente para a câmera e perguntou: "Vocês estão preparados para o show?". Gisele Bündchen surpreendeu o público do Victoria's Secret Fashion Show 2026, realizado neste domingo (18), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Após 20 anos longe das passarelas da marca, a brasileira fez uma participação especial em vídeo e deixou um recado misterioso aos fãs.Aos 46 anos, a übermodel apareceu com o tradicional robe listrado da Victoria's Secret e uma lingerie rosa-claro. Na gravação exibida na abertura do desfile, ela olhou diretamente para a câmera e perguntou: "Vocês estão preparados para o show?".





A aparição aconteceu após rumores de que Gisele voltaria a desfilar para a grife. Apesar da expectativa, a modelo não cruzou a passarela. No encerramento da transmissão, ela voltou a aparecer e aumentou o suspense sobre seus próximos projetos: "Vocês vão ver mais de mim em breve".



Nos últimos dias, Gisele chamou atenção ao aparecer de bota ortopédica e muletas. Até o momento, não há confirmação de que a mensagem tenha relação com um possível retorno às passarelas.



O desfile reuniu outras brasileiras, como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Carol Trentini, Gizele Oliveira, Daiane Sodré, Gabi Moura e Luiza Perote. Alessandra participou pela 20ª vez do evento, enquanto Carol retornou após 17 anos de ausência.





Gisele tem uma longa história com a Victoria's Secret. A brasileira entrou para o time de Angels em 1999, aos 19 anos, e se tornou um dos principais rostos da marca.



Durante sua trajetória, a modelo usou algumas das peças mais caras da história do desfile. Em 2000, foi escolhida para apresentar o Red Hot Fantasy Bra, avaliado em US$ 15 milhões e decorado com pedras preciosas, entre elas rubis tailandeses.



Cinco anos depois, Gisele apareceu com o Sexy Splendor Fantasy Bra, avaliado em US$ 12,5 milhões. A peça tinha ouro branco, milhares de diamantes e rubis.



Sua última participação na passarela da Victoria's Secret aconteceu em 2006, ao som de "SexyBack", de Justin Timberlake. Duas décadas depois, a brasileira voltou a marcar presença no evento, desta vez longe da passarela e com uma promessa que despertou a curiosidade dos fãs.