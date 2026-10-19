Ju Knust e Helena FernandesReprodução/Instagram
Ela se declarou à amiga, "Helena é um furacão! Daquelas mulheres que chegam chegando, que falam o que pensam, que têm personalidade forte, coração gigante e uma risada espalhafatosa que contagia qualquer ambiente. Helena é dessas amigas raras. Que te defendem quando é preciso, que te falam umas verdades quando você precisa ouvir, que pegam na sua mão e não soltam mais. Que são inteiras em tudo. No amor, na amizade, nas escolhas e na vida".
A atriz explicou orgulho que sente de Fernandes, e desejou prosperidade no futuro de colega. "E que orgulho ver essa mulher agora, lá em Portugal, vivendo mais uma conquista linda! Arregaçou as mangas, acreditou num projeto, apostou no próprio talento e está colhendo os frutos de uma coragem que eu admiro demais. Porque ela não é mulher de ficar esperando as coisas acontecerem. Ela vai lá e faz! Minha amiga, que a vida continue sendo generosa com você. Que nunca te faltem palcos, sonhos, aplausos, amigos e motivos pra soltar essa gargalhada que é tão sua!", disse.
Ju encerrou a publicação parabenizando e exaltando a força da atriz, "E que você nunca perca esse jeito intenso, verdadeiro e absolutamente maravilhoso de ser. O mundo precisa de mulheres como você. E eu tenho a sorte de ter uma delas como amiga. Feliz aniversário, meu furacão! Te amo!".
Entre os comentários, internautas comemoraram amizade e desejaram um feliz aniversário à Helena. Uma fã escreveu: “É de pessoas assim que o mundo precisa, de personalidade forte, sinceras demais e que falam as coisas na cara, e intensas. O mundo seria muito melhor. Que Deus abençoe a amizade de vocês”; enquanto outra, brincou, “Oh meu Deus, senti inveja daqui. Que mulherões são essas maravilhosas. Uma mais perfeita do que a outra”. Alguns, ainda exclamaram, “Lindas”, “Gatas” e “Belíssimas”.
As atrizes se conheceram e formaram amizade nos bastidores da televisão.
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