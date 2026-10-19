Viih Tube revelou desconto de R$ 1,5 milhão na venda de apartamento - Reprodução de vídeo / Instagram

Viih Tube revelou desconto de R$ 1,5 milhão na venda de apartamentoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 19/10/2026 17:11

Viih Tube , de 26 anos, contou que está tentando vender a cobertura luxuosa localizada em Panamby, na Zona Sul de São Paulo. Ao ser questionada em caixinha de perguntas do Instagram, neste domingo (18), a influenciadora digital revelou que havia anunciado inicialmente o apartamento de 350 m² por R$ 4 milhão, mas resolveu dar um desconto de R$ 1,5 milhão.

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"Você não vendeu seu apartamento ainda, não? Estou procurando cobertura na região sul", perguntou um internauta. A empresária, então, respondeu: "Não, não vendi. Porque eu estava colocando um preço muito acima da região. Mas porque eu gastei muito dinheiro com tudo o que estava lá dentro, mármore... tudo muito caro, da melhor qualidade porque eu não fiz para sair", iniciou ela.

A ex-BBB explicou que investiu na reforma sem que trocaria de endereço. "Fiz a reforma toda para morar anos lá. Eu não sabia que ia engravidar e ia querer mudar para uma casa, para uma área mais verde. Então, foi tudo da melhor qualidade, dos mais caros. Só de obra gastei R$ 2,5 milhões e para comprar foi R$ 1.5800.000. Estava vendendo por R$ 4,5 milhões, mas agora está por R$ 3 milhões. Então, eu já saio no prejuízo totalizando tudo o que gastei de obra e paguei na cobertura. [...] Eu não fico mais lá. Dá uma dó. Tudo fechado, porteira fechada, cheio de coisa lá, todos os eletrodomésticos parados. Estava muito caro, acho", disse a influenciadora.

Em seguida, a empresária deu mais detalhes a respeito da propriedade. "Para quem não sabe qual cobertura é [...] Três vagas de carro, três suítes (com espaço para quatro), piscina, sauna e entrada privativa", escreveu Viih.

Em agosto, a influenciadora oficializou a união com o ex-BBB Eliezer em uma cerimônia realizada no interior de São Paulo. Após o matrimônio, eles seguiram em lua de mel pela Itália. O casal passou pela Sardenha, Capri e Roma, aproveitando período do verão europeu. "Se for se casar, vá para a Itália! E pensar que a primeira viagem que eu fiz só eu e o Eli foi a nossa lua de mel. E acho que a maior surpresa da viagem foi descobrir que é tão bom ficar só nós dois", disse ela, na ocasião. Viih e Eliezer são pais de Lua, de 3 anos, e Ravi, de 1.