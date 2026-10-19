Viih Tube revelou desconto de R$ 1,5 milhão na venda de apartamentoReprodução de vídeo / Instagram
Viih Tube revela desconto de R$ 1,5 milhão na venda de apartamento
'Eu estava colocando um preço muito acima da região', afirmou a influenciadora digital ao falar sobre o apartamento localizado em São Paulo
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