Música escolhida por Vini Jr. agita fãs após fim com VirginiaReprodução Instagram
O jogador não explicou a escolha da música nem confirmou que a postagem tenha relação com o antigo relacionamento. A interpretação partiu dos próprios seguidores nas redes sociais.
Romance teve idas e vindas
A aproximação entre Virginia e Vini Jr. ganhou repercussão após o fim do casamento da influenciadora com Zé Felipe, em maio de 2025. Os dois passaram a ser vistos juntos, e o envolvimento virou assunto frequente entre os fãs.
O relacionamento enfrentou turbulências em meio a rumores sobre conversas do jogador com outras mulheres. Depois de um afastamento, Virginia e Vini Jr. voltaram a se aproximar em outubro de 2025.
A relação, no entanto, voltou a ser alvo de especulações nos meses seguintes. Em maio de 2026, os dois teriam se separado novamente. Virginia confirmou o término em 11 de outubro, conforme informações divulgadas sobre o casal.
A influenciadora tem três filhos com Zé Felipe: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Desde o fim do namoro, publicações e interações dos dois continuam despertando a curiosidade dos seguidores.
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