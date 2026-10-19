Música escolhida por Vini Jr. agita fãs após fim com Virginia - Reprodução Instagram

Música escolhida por Vini Jr. agita fãs após fim com VirginiaReprodução Instagram

Publicado 19/10/2026 22:14

Vinícius Júnior chamou a atenção dos seguidores nesta segunda-feira (19) ao compartilhar uma foto no Instagram ao som de Slime You Out, música de Drake com SZA. A publicação virou assunto entre fãs do jogador, que relacionaram a letra da canção ao término de seu relacionamento com Virginia Fonseca

A faixa aborda conflitos amorosos e a dificuldade de deixar uma relação para trás. Por isso, alguns internautas interpretaram a escolha musical como uma possível referência à influenciadora. Outros, porém, entenderam que a publicação não necessariamente indica que o atacante ainda esteja pensando na ex.



O jogador não explicou a escolha da música nem confirmou que a postagem tenha relação com o antigo relacionamento. A interpretação partiu dos próprios seguidores nas redes sociais.



Romance teve idas e vindas





A aproximação entre Virginia e Vini Jr. ganhou repercussão após o fim do casamento da influenciadora com Zé Felipe, em maio de 2025. Os dois passaram a ser vistos juntos, e o envolvimento virou assunto frequente entre os fãs.



O relacionamento enfrentou turbulências em meio a rumores sobre conversas do jogador com outras mulheres. Depois de um afastamento, Virginia e Vini Jr. voltaram a se aproximar em outubro de 2025.



A relação, no entanto, voltou a ser alvo de especulações nos meses seguintes. Em maio de 2026, os dois teriam se separado novamente. Virginia confirmou o término em 11 de outubro, conforme informações divulgadas sobre o casal.



A influenciadora tem três filhos com Zé Felipe: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Desde o fim do namoro, publicações e interações dos dois continuam despertando a curiosidade dos seguidores.