Luciano Huck surpreende ao mostrar tatuagens feitas por fãs - Reprodução Instagram

Luciano Huck surpreende ao mostrar tatuagens feitas por fãsReprodução Instagram

Publicado 19/10/2026 22:51

Luciano Huck mostrou que o carinho dos fãs pode chegar à pele. No último domingo (18), o apresentador compartilhou no Instagram duas tatuagens feitas em sua homenagem por pessoas que estavam na plateia do Domingão com Huck.

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Uma das homenagens chamou a atenção por resgatar uma fase antiga da carreira do apresentador: um fã tatuou o nome do Caldeirão do Huck na perna. Ao ver o desenho, Luciano brincou com a referência ao passado. “Uma tatuagem vintage”, comentou.



A outra homenagem foi ainda mais inusitada. Dona Vera, uma admiradora, tatuou o rosto do apresentador na coxa. Ao compartilhar o registro, Huck agradeceu o gesto: “Valeu pelo carinho, Dona Vera”. Uma das homenagens chamou a atenção por resgatar uma fase antiga da carreira do apresentador: um fã tatuou o nome do Caldeirão do Huck na perna. Ao ver o desenho, Luciano brincou com a referência ao passado. “Uma tatuagem vintage”, comentou.A outra homenagem foi ainda mais inusitada. Dona Vera, uma admiradora, tatuou o rosto do apresentador na coxa. Ao compartilhar o registro, Huck agradeceu o gesto: “Valeu pelo carinho, Dona Vera”.





Angélica revela regras para exposição da família





Mais presente nas redes sociais, Luciano também tem dividido momentos de sua rotina com os seguidores. Durante a Copa do Mundo, o apresentador recebeu dicas da influenciadora Virginia Fonseca e passou a mostrar mais do dia a dia na internet.



Em entrevista ao Portal Leo Dias, Angélica comentou a mudança de comportamento do marido e contou que, apesar de entrar na brincadeira, estabeleceu limites para preservar a intimidade da família.



“Às vezes é um pouco estranho, né? Porque às vezes você está ali e, do nada, vem um telefone assim. Mas enfim, ele se diverte, né?”, disse a apresentadora, ao explicar que os dois também se divertem com a situação em casa.



Angélica afirmou que não permite ser filmada o tempo todo e que estabeleceu regras sobre o conteúdo publicado. “Não pode expor muito os ambientes da casa, entendeu? Não pode botar as besteiras que eu falo”, explicou.