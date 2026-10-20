Felca voltou a publicar um vídeo nesta terça-feira e abriu o coração sobre bullying sofrido na infância - Reprodução / Youtube

Felca voltou a publicar um vídeo nesta terça-feira e abriu o coração sobre bullying sofrido na infânciaReprodução / Youtube

Publicado 20/10/2026 08:34

Cerca de um ano depois da última atualização do canal, Felca voltou a publicar um vídeo nesta terça-feira (20) com um relato sobre fobia social e as consequências que o transtorno teve em sua vida.

"Eu tenho fobia social. Esse é meu laudo. Esse é o vídeo mais sincero e mais difícil que eu já fiz", iniciou. O influenciador contou que começou a sofrer bullying aos 12 anos e relembrou episódios de agressões físicas, humilhações e isolamento durante o período escolar. Segundo ele, a experiência afetou sua relação com outras pessoas e chegou a fazê-lo desistir da ideia de frequentar uma faculdade por não conseguir imaginar novamente a rotina em uma sala de aula.

Felca fala sobre Fobia Social:



“Hoje se tem algo que eu sinto mais falta ainda, é conexão com pessoas. Mesmo com a minha fobia social controlada, me relacionar ainda é um desafio. Tudo que eu vejo todos os dias é teto, chão e parede. […] Eu quero que falem. Caramba, agora o Felca tá saindo pra tudo. Eu vi o Felca na rua esses dias, cara. Pois é. Eu tô. A gente vai estar. Inclusive, se você um dia me ver na rua, fala comigo. Eu vou amar me conectar com você. Eu nunca mais vou entrar pra dentro de um quarto, trancar a porta e esperar o tempo passar. Três meses de exposição pra gente começar a viver a vida de verdade. Como a timidez te impediu de viver até aqui. Consegui fazer um curso de teatro, ir na academia”. — QG do POP (@QGdoPOP) October 20, 2026

Entre as situações relatadas, Felca recordou o dia em que colegas colaram adesivos em suas costas durante uma aula e, posteriormente, o carregaram pelos corredores da escola enquanto chamavam a atenção de outros alunos. Ele afirmou que se escondeu no banheiro depois do episódio. Entre as situações relatadas, Felca recordou o dia em que colegas colaram adesivos em suas costas durante uma aula e, posteriormente, o carregaram pelos corredores da escola enquanto chamavam a atenção de outros alunos. Ele afirmou que se escondeu no banheiro depois do episódio.

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O criador de conteúdo também falou sobre pensamentos suicid*s durante a adolescência e afirmou que, na época, enxergava a morte como uma forma de interromper o sofrimento provocado pelas agressões e humilhações. Anos depois, disse olhar para aquele período de outra forma e valorizar as experiências que pôde viver por ter continuado. O criador de conteúdo também falou sobre pensamentos suicid*s durante a adolescência e afirmou que, na época, enxergava a morte como uma forma de interromper o sofrimento provocado pelas agressões e humilhações. Anos depois, disse olhar para aquele período de outra forma e valorizar as experiências que pôde viver por ter continuado.

Álcool para conseguir enfrentar pessoas



Felca revelou ainda que passou a recorrer à bebida alcoólica para conseguir sair de casa, participar de programas e enfrentar situações sociais. "Sempre que eu precisava sair, eu levava esse cantil aqui. Eu bebia três doses em casa, mais ou menos, enchia esse cantil de vodca e ia bebendo conforme eu sentia que ainda não conseguia", relatou.



"Eu não gosto de álcool, sendo sincero. (...) Eu nunca bebi quando eu tava sozinho, confortável. Eu bebia só para enfrentar pessoas. Quando eu passei a ir em programa toda semana, evento, collab, parceria, eu me vi alcoólatra", afirmou.



O influenciador contou que uma das situações mais graves ocorreu durante a produção do vídeo "Testei o body splash da Virgínia", quando pretendia entrevistar pessoas em um shopping. Segundo ele, após não conseguir criar coragem para fazer as abordagens, começou a beber e passou o dia consumindo álcool durante a gravação.



Ao chegar em casa, Felca disse ter desmaiado e caído no banheiro. No dia seguinte, procurou atendimento médico com a ajuda dos pais e afirmou ter recebido o diagnóstico de duas costelas quebradas. Segundo o relato, passou dois meses tomando morfina durante a recuperação.



Mesmo após passar a frequentar programas, gravações e eventos, ele afirmou que o desconforto permanece. Em um registro feito nos bastidores de um trabalho, mostrou que seus batimentos cardíacos chegavam a 138, 140 e 150 por minuto enquanto estava em contato com outras pessoas. "Por mais que eu consiga enfrentar, por mais que eu consiga ir para as coisas, internamente eu estou com 138, 140, 150 batimentos por minuto", explicou.



Desafio de três meses



Como parte da tentativa de mudar a rotina, Felca anunciou um desafio de três meses em que pretende aceitar mais oportunidades para sair de casa, conhecer pessoas e se expor a situações que normalmente evitaria. Ele contou que chegou a passar cerca de cinco meses praticamente sem sair e pretende compartilhar o processo nas redes sociais.



O influenciador também anunciou a volta do "Sofá do Felca", programa em que recebia convidados em casa. Segundo ele, o projeto surgiu justamente da vontade de se conectar com outras pessoas e terá uma nova temporada.



Felca afirmou ainda que pretende levar a própria experiência para escolas e dar palestras gratuitas sobre bullying. "Eu decidi dar palestras pro máximo de escola que eu puder sobre bullying, contando o que eu vivi, o dano real do bullying e tentar confortar as crianças que estão sofrendo nesse momento", declarou.

Assista o vídeo completo:





*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa