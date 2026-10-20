Neném, da dupla com Pepê, assume novo relacionamentoReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Neném, de 51 anos, da dupla com Pepê, vive um novo romance após fim do casamento de 14 anos com Thais Baptista. A cantora está namorando a tatuadora Dani Gal, com quem já aparece em clima de romance nas redes sociais. As duas também estão usando anéis de compromisso.

As declarações públicas já fazem parte da relação. Em uma publicação no Instagram, Dani compartilhou uma foto ao lado de Neném e escreveu "Minha vida". A cantora também mostrou a namorada durante uma refeição e se referiu a ela como "Minha índia".

A aliança de namoro foi um presente de Dani para a artista. A tatuadora também já convive com Thalyta Santos, mulher de Pepê. 
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Dani reúne quase 50 mil seguidores nas redes sociais, onde mostra o trabalho como tatuadora e publica conteúdos relacionados a treino, liberdade e espiritualidade. 

Fim do casamento com Thais Baptista

Neném e Thais anunciaram a separação no dia 29 de agosto. Em uma publicação conjunta, as duas escolheram uma foto em preto e branco em que aparecem de mãos dadas e explicaram que a decisão foi tomada após conversas e reflexões. 

"Foram 14 anos de uma história que fez parte de quem somos. Foram anos de amor, aprendizados, conquistas, desafios e, acima de tudo, muito crescimento juntas. Mas a vida também muda, e nós mudamos com ela. Hoje, depois de muitas conversas e reflexões, entendemos que nossos caminhos precisam seguir direções diferentes", escreveram. 

Na ocasião, Thais destacou que as duas seguiriam mantendo respeito e carinho pela história que construíram e pediu que o público não buscasse culpados para o término. "Seguimos com respeito, maturidade e, principalmente, desejando o melhor uma para a outra", afirmou

Neném e Thais oficializaram a união em julho de 2015, em São Paulo, dois anos após o início do relacionamento. Em novembro de 2017, nasceu Valentina, filha das duas. 
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa