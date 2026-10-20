Neném, da dupla com Pepê, assume novo relacionamento - Reprodução / Instagram

Neném, da dupla com Pepê, assume novo relacionamentoReprodução / Instagram

Publicado 20/10/2026 09:57

Fim do casamento com Thais Baptista

Dani reúne quase 50 mil seguidores nas redes sociais, onde mostra o trabalho como tatuadora e publica conteúdos relacionados a treino, liberdade e espiritualidade.Neném e Thais anunciaram a separação no dia 29 de agosto. Em uma publicação conjunta, as duas escolheram uma foto em preto e branco em que aparecem de mãos dadas e explicaram que a decisão foi tomada após conversas e reflexões."Foram 14 anos de uma história que fez parte de quem somos. Foram anos de amor, aprendizados, conquistas, desafios e, acima de tudo, muito crescimento juntas. Mas a vida também muda, e nós mudamos com ela. Hoje, depois de muitas conversas e reflexões, entendemos que nossos caminhos precisam seguir direções diferentes", escreveram.Na ocasião, Thais destacou que as duas seguiriam mantendo respeito e carinho pela história que construíram e pediu que o público não buscasse culpados para o término. "Seguimos com respeito, maturidade e, principalmente, desejando o melhor uma para a outra", afirmouNeném e Thais oficializaram a união em julho de 2015, em São Paulo, dois anos após o início do relacionamento. Em novembro de 2017, nasceu Valentina, filha das duas.