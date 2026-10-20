Rodrigo Faro e Vera VielReprodução / Instagram
"Hoje é o seu aniversário @rodrigofaro. Depois de tantos anos, somos tão um do outro que o seu coração também bate em mim. Quando você está feliz, a minha alma sorri, quando você está triste, meu coração sente. Porque amar você é isso, já não existir apenas o meu e o seu, mas o nosso. Somos dois corações, uma só vida e um amor que nos faz sentir tudo junto", escreveu.
Vera também aproveitou a data especial para desejar saúde e felicidade ao apresentador. Ao final da mensagem, a modelo reforçou o sentimento que tem pelo companheiro e deixou mais uma declaração romântica.
"Que Deus te abençoe com muita saúde e felicidades. Te amo infinitamente pra sempre. Feliz aniversário", completou.
Rodrigo Faro e Vera Viel estão juntos há quase três décadas e oficializaram a união em 2003. Da relação, nasceram as três filhas do casal: Clara, Maria e Helena.
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