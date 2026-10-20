Rodrigo Faro e Vera Viel - Reprodução / Instagram

Rodrigo Faro e Vera VielReprodução / Instagram

Publicado 20/10/2026 15:20

Vera Viel, de 51 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (20) para celebrar o aniversário de 53 anos de Rodrigo Faro . Em uma publicação no Instagram, a modelo fez uma declaração de amor ao apresentador e destacou a conexão que os dois construíram ao longo de quase 30 anos de relacionamento.

Na homenagem, Vera falou sobre a cumplicidade do casal e afirmou que os sentimentos dos dois se misturam. A modelo também ressaltou que compartilha com o marido tanto os momentos de felicidade quanto os de tristeza.



"Hoje é o seu aniversário @rodrigofaro. Depois de tantos anos, somos tão um do outro que o seu coração também bate em mim. Quando você está feliz, a minha alma sorri, quando você está triste, meu coração sente. Porque amar você é isso, já não existir apenas o meu e o seu, mas o nosso. Somos dois corações, uma só vida e um amor que nos faz sentir tudo junto", escreveu.



Vera também aproveitou a data especial para desejar saúde e felicidade ao apresentador. Ao final da mensagem, a modelo reforçou o sentimento que tem pelo companheiro e deixou mais uma declaração romântica.



"Que Deus te abençoe com muita saúde e felicidades. Te amo infinitamente pra sempre. Feliz aniversário", completou.



Rodrigo Faro e Vera Viel estão juntos há quase três décadas e oficializaram a união em 2003. Da relação, nasceram as três filhas do casal: Clara, Maria e Helena.





