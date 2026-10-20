Darlin revela oferta de Ivete Sangalo para pagar despesa de R$ 1 milhão de Lexa em hospitalReprodução / Instagram
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Mãe da cantora relatou oferta feita pela artista baiana durante internação, cuja conta hospitalar chegou a R$ 1,1 milhão
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