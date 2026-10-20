Darlin revela oferta de Ivete Sangalo para pagar despesa de R$ 1 milhão de Lexa em hospital - Reprodução / Instagram

Darlin revela oferta de Ivete Sangalo para pagar despesa de R$ 1 milhão de Lexa em hospitalReprodução / Instagram

Publicado 20/10/2026 17:15

Darlin Ferrattry revelou, durante uma conversa com os participantes de "A Fazenda 18", que Ivete Sangalo ofereceu ajuda para pagar uma conta hospitalar de R$ 1,1 milhão de Lexa. A despesa foi resultado da internação da cantora, que deu à luz Sofia prematuramente, em fevereiro de 2025. A menina morreu três dias depois do nascimento.

A mãe de Lexa relembrou que recebeu uma ligação da artista baiana em um dos momentos mais difíceis da família. Segundo ela, Ivete demonstrou preocupação com a saúde da cantora e quis saber como poderia ajudar.

"Vou contar uma história da Ivete que ninguém sabe... Quando a gente estava naquele momento mais difícil de todos das nossas vidas, recebi uma ligação, era Ivete. Ela foi extremamente direta e objetiva, falando: 'Darlin, como a Lexa está?'. Eu falei: 'Está bem'. Não queria falar o que estava acontecendo", lembrou.

Na sequência, Darlin contou que teve dificuldade para responder às perguntas da cantora por causa da situação delicada que enfrentava.

"Ela só disse: 'Só me diga se tá bem'… Porque eu demorei muito a responder. Eu a ouvindo ali e eu não conseguia responder. E aí ela falou: 'Só me diga sim ou não'. Aí eu disse: 'Sim'. E aí Ivete disse: 'O que você está precisando?'. Eu falei: 'Não, está tudo bem'. Ela: 'Não, Darlin, eu quero saber de tudo. Como está?'", continuou.

De acordo com a participante do reality da Record, Ivete também perguntou sobre os gastos hospitalares e deu a entender que poderia assumir os custos. No entanto, a família não precisou da ajuda financeira porque Lexa tinha plano de saúde.

"Praticamente, ela [Ivete] falou: 'Como é que está a conta do hospital?' Nesse nível a parada. A conta do hospital deu 1 milhão e 100 (R$ 1,1 milhão). Mas a gente tinha um plano de saúde. Foram muitos dias de internação e na UTI, tanto para a minha filha quanto para a minha neta", contou.

Sofia era filha de Lexa com o ator Ricardo Vianna. A gestação foi marcada por complicações de pré-eclâmpsia e síndrome de HELLP. Meses depois da perda, o casal oficializou a união, em 10 de outubro de 2025. Durante a cerimônia, a menina recebeu uma homenagem com balões brancos e transparentes que levavam o apelido "Soso".