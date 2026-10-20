Juliette exibe fotos de ensaio pré-casamento com Kaique Cerveny
Ex-BBB e atleta surgiram de branco em frente à igreja azul no Cariri; cerimônia está marcada para 29 de outubro, no Recife
Por Letícia Montrezor
Juliette compartilhou, nesta terça-feira (20), fotos do ensaio pré-casamento com o noivo, Kaique Cerveny. Nos registros publicados nas redes sociais, a ex-BBB e o atleta apostaram em um visual todo branco.
Reprodução / Instagram
As imagens foram feitas no Cariri. O ensaio faz parte de um curta-metragem produzido pelos noivos, com direito a perseguição de motos e referências ao filme "O Auto da Compadecida".
Reprodução / Instagram
Juliette e Kaique estão em contagem regressiva para o casamento, marcado para o dia 29 de outubro, em Recife.